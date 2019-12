Do WhatsApp dorazí brzy dlouho očekávaná novinka

Komunikátor WhatsApp se těší ve světě díky své bezpečnosti, přívětivému uživatelskému prostředí a dostupnosti na všech hlavních platformách skutečně velké oblibě. Nelze se tak divit, že na jeho vylepšování vývojáři neustále pracují a snaží se jej udělat pro uživatele ještě atraktivnější. Tomu by mohl dopomoci i chystaný Dark Mode, na kterým pracují ve WhatsAppu již dlouhé měsíce a nyní je dle dostupných informací jeho vývoj u konce.

O testování Dark Modu nebo chcete-li tmavého režimu ve WhatsAppu jsme vás na našem magazínu informovali již mnohokrát a to především díky vývojářům přispívajícím na portál WaBetaInfo. Ti jej totiž měli po celou dobu vývoje k dispozici a tudíž mohli sledovat, jaké v něm dělá WhatsApp pokroky. A právě ty jsou již nyní prakticky u konce, jelikož je dle WaBetaInfo chystaný Dark Mode hotový a jeho vydání na iOS i Android nestojí v cestě víceméně nic. To jinými slovy znamená, že jej můžeme očekávat již v brzké době – pravděpodobně v některé z nejbližších aktualizací této aplikace. WhatsApp sice tuto skutečnost zatím oficiálně nepotvrdil, avšak vzhledem k tomu, že jsme se žádného ohlášení nedočkali třeba ani u Instagramu spadajícího též do impéria Marka Zuckerberga, je vcelku pravděpodobné, že se WhatsApp dočká podobného scénáře.

Tmavý režim bude největším přínosem pro majitele smartphonů s OLED displeji, jelikož ti budou díky němu v případě, že bude skutečně černý, schopni šetřit baterii jejich smartphonů. V případě smartphonů s LCD displeji se pak bude jednat spíše o designový prvek, který potěší zejména při používání aplikace za tmy, kdy jsou tmavé barvy pro oči daleko „stravitelnější“ nežli barvy světlé.