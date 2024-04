5 tipů a triků pro šetření mobilních dat na smartphonu

Vypnutí obnovování aplikací na pozadí

Když je tato funkce zapnutá, aplikace se neustále obnovují, aby se po otevření zobrazil nejnovější obsah. To zahrnuje synchronizaci e-mailů, aktualizaci widgetů počasí a obnovování kanálů. Pokud chcete na iPhonu šetřit mobilní data, hodí se vypnout aktualizace na pozadí u aplikací, u kterých to vyloženě nepotřebujete. Zamiřte do Nastavení -> Obecné -> Aktualizace na pozadí a povypínejte nepotřebné položky.