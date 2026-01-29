WhatsApp přináší dvě skvělé novinky, které zvýší vaši bezpečnost!

WhatsApp přichází s dvojicí novinek, které potěší každého, kdo bere soukromí a bezpečnost komunikace opravdu vážně. Jedna je viditelná na první pohled, druhá se odehrává spíš na pozadí, ale dohromady dávají poměrně jasný signál, že Meta chce bezpečnost své chatovací aplikace dál utahovat.
Hlavní novinkou je nový režim nazvaný Strict Account Settings. Najdete jej v Nastavení v sekci Soukromí a dále v Rozšířených možnostech. Po jeho zapnutí se WhatsApp přepne do jakéhosi „lockdown“ režimu, který automaticky nastaví všechny klíčové prvky účtu na nejpřísnější možnou úroveň. To znamená například blokování příloh a médií od lidí, které nemáte v kontaktech, a celkově omezenější chování aplikace ve prospěch maximální ochrany. WhatsApp otevřeně říká, že tento režim míří především na uživatele, kteří mohou být cílem velmi sofistikovaných kybernetických útoků. Typicky zmiňuje novináře, veřejně známé osobnosti nebo lidi pracující s citlivými informacemi. Zapnout si jej ale může kdokoliv, jakmile se funkce plošně rozšíří.
Pokud se vám ale nový „přísný“ režim zdá zbytečně radikální, WhatsApp připomíná ještě jednu změnu, která se týká úplně všech. Aplikace totiž na pozadí přešla na programovací jazyk Rust, který je známý tím, že výrazně snižuje riziko bezpečnostních chyb. Cílem je lépe chránit fotografie, videa i samotné zprávy před hrozbami, jako je spyware. Pro uživatele se přitom nic nemění, není tedy potřeba nic nastavovat ani aktualizovat ručně.
Ve výsledku tak WhatsApp nenápadně, ale poměrně důrazně posiluje ochranu soukromí. Ať už patříte mezi ty, kteří chtějí mít vše pod maximální kontrolou, nebo jen oceníte fakt, že aplikace je bezpečnější, než byla včera.