Jaké bakterie a viry se mohou zabydlet na vašem smartphonu

Hygiena je důležitá věc, a věnovat bychom se jí měly bez ohledu na to, zda zrovna ve světě řádí nějaká zákeřná epidemie či nikoliv. Ačkoliv to pouhým okem nevidíme, jsou naše smartphony takřka živnou půdou pro nejrůznější mikroorganismy, což může v extrémních případech vést ke zdravotním problémům. Které nejběžnější bakterie se mohou na povrchu našich smartphonů zabydlet? A co viry? Jak dlouho přežije na iPhonu nový typ koronaviru?

Svůj iPhone se pravděpodobně snažíte udržovat v co nejlepší kondici. Bez prasklin, oděrek, bez výraznějšího zašpinění. Kdybyste se ale na něj podívali pořádným mikroskopem, možná by vás překvapilo, jakou party na něm právě pořádají nejrůznější mikroorganismy. Čilý život se do jisté míry odehrává na povrchu každého smartphonu a většinou pro nás za běžných okolností neznamená žádné ohrožení ve smyslu nebezpečí života. Nedostatečná hygiena smartphonu ale může mít vliv na stav vaší pleti, vlasů nebo třeba dýchacích cest.

Obvyklí podezřelí

V závislosti na tom, v jakém prostředí a v jaké roční době se pohybujete, se povrch vašeho iPhonu může stát domovem nejrůznějších bakterií. Patří mezi ně například streptokok. Streptokok je častým viníkem, pokud jde o bolavý krk, umí ale také zkomplikovat například průběh zápalu plic. Na vašem iPhonu se může zalíbit také stafylokokovi. Těchto kulovitých bakterií můžeme znát různé druhy, od „běžných“ až po ty, které tvrdošíjně odolávají antibiotikům. Některé můžete „chytit“ v přednáškovém sále, plném kýchajících a kašlajících studentů, jiné se vyskytují téměř výhradně v nemocničním prostředí. Stafylokok může nadělat neplechu ve vašem krku, dýchacích cestách, ale třeba také otevřených ranách. Podobně jako řada jiných bakterií umí ale i stafylokok nebo streptokok přebývat ve vašem těle, aniž byste si toho výrazněji všimli – to, že o sobě nedává vědět, ale neznamená, že je neškodný. A to, že je neškodný pro vás, zároveň nemusí znamenat, že nemusí škodit někomu, s kým přijdete do styku. Na vašem smarpthonu se může zalíbit také bakterii s názvem E.Coli. Jedná se o vcelku běžnou bakterii, která ale může za určitých okolností způsobit problémy s trávicím traktem nebo třeba močovými cestami.

A co koronavirus?

Nejspíš jste to již slyšeli, ale pro jistotu vám tuto informaci zopakujeme – není koronavirus jako koronavirus. Většinu z nás ale v současné době jistě zajímá konkrétně nový typ koronaviru, zodpovědný za onemocnění COVID-19. Není jediný důvod, proč by se koronavirus (jakéhokoliv typu) měl vyhýbat vašemu iPhonu – ostatní viry a bakterie mu jistě ochotně udělají dostatek místa. Rudra Channappanavar, imunolog z Tennessee Health Science Center, se studiu koronavirů věnuje dlouhodobě. Při svém výzkumu došel mimo jiné k závěru, že nový typ koronaviru dokáže na skleněném povrchu přežít až po dobu 96 hodin. Na plastovém povrchu se umí udržet až 72 hodin, stejně jako třeba na povrchu z nerezové oceli. Svých smartphonů se neustále dotýkáme, ať už je to při jejich aktivním používání, kontrole, nebo třeba přemisťování z kapsy do tašky či na stůl. Bez ohledu na to, zda je pro vás současná epidemie důvodem ke znepokojení či nikoliv, byste svému iPhonu měli dopřát pravidelnou a důkladnou hygienu. Jak na to, si prozradíme v našem dalším článku.

Zdroje: Whoosh, QZ