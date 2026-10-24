Takto vypadá rozebraný iPhone Duo

Na Youtube se objevily první dvě videa, která ukazují rozebrání iPhone Duo. Zveřejnily je kanály Phone Repair guru a REWA Technology, tedy v obou případech servisy, které měly pádný důvod podívat se, jak to uvnitř telefonu vypadá. iPhone Duo obsahuje dvě baterie, které lze vyjmout poté, co odlepíte lepidlo a pomocí elektrického impulzu. K dispozici je baterie s 2962 mAh a baterie s kapacitou 1921 mAh. Celkově tedy iPhone Duo nabízí kapacitu baterie 4883 mAh. Právě baterie stojí za většinou váhy iPhone Duo. Tlačítko pro Touch ID lze technicky vyjmout a vyměnit, ovšem jedná se o extrémně náročný proces a výměna bude poměrně nákladnou záležitostí. Celkově je telefon poměrně složitě opravitelný. Navíc naprostou většinu jeho ceny tvoří vnitřní displej, který je sice tou snadnější částí pro výměnu, ovšem finančně tou nejnákladnější. Na to, jak telefon vypadá uvnitř se můžete podívat na následujících videích.