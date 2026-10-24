Komu patří pozemek za vaším domem? Mapy.com vás navedou přímo do katastru

Při procházce narazíte na opuštěnou chalupu, zajímá vás zahrada vedle vašeho domu nebo potřebujete dohledat konkrétní pozemek. V takové chvíli nemusíte čekat, až se dostanete k počítači. K údajům z katastru se můžete dostat přímo z mobilní aplikace Mapy.com. Stačí najít místo, otevřít jeho detail a použít odkaz, který vás zavede ke konkrétní parcele.
Výhoda je především v tom, že nemusíte předem znát parcelní číslo. Začínáte adresou nebo polohou v mapě, tedy něčím, podle čeho se běžně orientujete. Samotné informace o nemovitosti pak nezobrazuje databáze Mapy.com, ale oficiální služba Nahlížení do katastru nemovitostí.
Kde v aplikaci hledat odkaz do katastru
Otevřete Mapy.com na iPhonu a vyhledejte adresu domu, který vás zajímá. Následně klepněte na odpovídající výsledek a rozbalte jeho informační kartu. Pokud adresu neznáte, najděte místo ručně v mapě. Pro přesnější orientaci může pomoci letecký podklad, na kterém snadněji poznáte konkrétní střechu, zahradu nebo příjezdovou cestu.
V detailu místa přejděte dolů do sekce Další odkazy. Tam vyberte položku Informace o parcele v katastru nemovitostí. Odkaz vás přesměruje na web ČÚZK, kde už můžete pokračovat prohlížením údajů o vybrané nemovitosti. Celý postup tak zvládnete na telefonu, bez opisování adresy do dalšího vyhledávače.
Důležité je otevřít detail správného místa. Pokud například hledáte pozemek vedle restaurace, karta samotného podniku nemusí odpovídat tomu, co potřebujete prověřit. Mapu si proto přibližte a zkontrolujte, kam přesně vybraný bod míří. U sousedících pozemků může i malý rozdíl v poloze znamenat jinou parcelu.
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Co dělat, když se vlastník nezobrazí
Po otevření katastru nejprve ověřte parcelní číslo a katastrální území. Dům, přilehlá zahrada a příjezdová cesta totiž mohou být vedené jako samostatné pozemky. Jeden otevřený záznam proto nemusí pokrývat všechno, co na mapě působí jako jeden celek.
Jméno vlastníka navíc nemusí být viditelné okamžitě. Služba může podle aktuálního režimu požadovat přihlášení, například přes Identitu občana, nebo ověření CAPTCHA. Pokud tedy po přesměrování vidíte jen část informací, řiďte se výzvou na stránce katastru. Neznamená to, že jste v Mapy.com zvolili špatný postup.
Propojení se hodí hlavně při hledání konkrétní nemovitosti přímo v terénu. Místo si najdete ve známém prostředí aplikace a následně přejdete k úředním údajům. Počítejte pouze s tím, že pro otevření webu katastru potřebujete internetové připojení. Samotná stažená offline mapa vám v tomto případě stačit nebude.