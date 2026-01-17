Jak v Mapy.com zobrazit přesné souřadnice

Mapy.com vám pomohou zjistit přesné souřadnice jakéhokoli místa během pár vteřin. Stačí pár kliknutí a máte je k dispozici pro navigaci, sdílení nebo další použití.
Ať už plánujete výlet, potřebujete někomu poslat přesné místo setkání, nebo si jen chcete ověřit polohu konkrétního bodu, souřadnice se vždy hodí. Mapy.com (dříve Mapy.cz) umožňují snadno najít zeměpisné souřadnice jakéhokoli místa v mapě. Výhodou je, že je rovnou uvidíte v přehledném formátu a můžete je hned zkopírovat nebo poslat dál.
Stačí najít místo na mapě, kliknout na něj a v detailu se vám kromě adresy zobrazí i přesné GPS souřadnice. Ty můžete vložit do své navigace, geokódovací služby nebo sdílet s kolegy a přáteli, aby vždy dorazili na správné místo.
Jak zobrazit souřadnice krok za krokem
- Otevřete Mapy.com na počítači nebo v mobilní aplikaci.
- Najděte na mapě místo, jehož souřadnice chcete zjistit – buď ho vyhledejte podle adresy, nebo ho najděte ručně.
- Dlouze stiskněte vybrané místo. Otevře se karta místa.
- V detailu karty najdete kromě názvu a adresy také zeměpisné souřadnice.
- Souřadnice si můžete zkopírovat a použít v navigaci, aplikaci nebo je rovnou sdílet s ostatními.
Fotogalerie
Mapy.com nejsou jen o cestách a plánování tras. Chcete znát přesné souřadnice? Stačí vyhledat místo, kliknout na něj a v detailu najdete všechno, co potřebujete. Souřadnice můžete okamžitě zkopírovat a poslat dál – ať už kolegům, kamarádům nebo komukoli, kdo se má trefit na správnou adresu.