Mapy.com se dočkaly dalšího skvělého vylepšení, které určitě oceníte

Seznam pokračuje v drobných, ale o to praktičtějších vylepšeních své mapové aplikace Mapy.com (dříve Mapy.cz) a nutno uznat, že právě tyto drobnosti z nich dělají čím dál nepostradatelnějšího parťáka pro každodenní pohyb po městech i mimo ně. Tentokrát přibyla novinka, která potěší hlavně pěší, cyklisty i řidiče. Mapa teď zřetelně odlišuje úseky s různými dopravními omezeními.
Nově tak na mapě uvidíte modrošedě vyznačené pěší zóny, červené křížky symbolizující zákaz vstupu pro chodce či cyklisty a také šedé úseky s omezeným vjezdem pro auta. Na první pohled tak poznáte, kudy se smí chodit a jezdit a kudy už ne. Zní to sice jako detail, ale v praxi to znamená konec tápání, když se snažíte najít legální trasu přes centrum města nebo objízdnou cestu kolem pěší zóny.
Seznam tím reaguje na časté připomínky uživatelů, podle nichž dříve nebylo vždy jasné, kde přesně končí pěší zóna nebo kudy mohou projet kola či auta s povolením. Díky novému barevnému značení je teď mapa mnohem přehlednější, a to i bez nutnosti zdlouhavého přibližování nebo čtení dopravních značek přímo v terénu. Změna se navíc netýká jen center měst. Zvýrazněné jsou i menší úseky v obytných zónách nebo u cyklostezek, takže Mapy.cz jsou opět o krok blíž tomu, aby skutečně nahradily klasickou papírovou mapu i navigaci v jednom.