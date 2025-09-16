Zavřít reklamu

Mapy.com mají nové letecké snímky východu České republiky

Jiří Filip
Mapy.com z dílny českého internetového giganta Seznam.cz se dočkaly dalšího příjemného vylepšení. To se však tentokrát netýká funkčnosti, nýbrž mapových podkladů, které jsou v rámci aplikace k dispozici. Do této mapové aplikace totiž byly nahrány nové letecké snímky z východu České republiky, díky čemuž si tak můžete nyní na aktuálních leteckých snímcích prohlédnout jednak to, jak dané místo právě vypadá, ale taktéž to, jak vypadalo v minulosti a díky tomu si tak vytvořit zajímavé srovnání změny krajiny – tím spíš, když Mapy.com umožňují díky archivaci snímků pohled do minulosti.

