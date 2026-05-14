Apple Maps přidávají detailní 3D mapy Říma a Neapole

Apple dál rozšiřuje svou funkci Detailed City Experience v aplikaci Apple Maps. Nově se jí dočkali uživatelé ve městech Rome a Naples, kde jsou nyní dostupné výrazně detailnější mapové podklady včetně 3D památek, přesnější navigace v jízdních pruzích nebo podrobnějších informací o složitých křižovatkách.
Funkce Detailed City Experience byla poprvé představena už v roce 2021. Tehdy začínala ve městech jako San Francisco, London nebo New York City. Od té doby Apple podporu postupně rozšiřuje a aktuálně je dostupná už ve 37 městech po celém světě. Letos na jaře dorazila například i do Milan.
V případě Říma a Neapole jde hlavně o výrazně detailnější zobrazení městského prostředí. Apple Maps nyní dokáže lépe zobrazovat jízdní pruhy, přechody pro chodce, tramvajové a autobusové trasy i navigaci na úrovni vozovky při průjezdu komplikovanými mimoúrovňovými křižovatkami. A kdo někdy řídil v Itálii, tomu asi nemusím vysvětlovat, proč právě tuto část řada uživatelů uvítá.
Součástí aktualizace jsou také nové 3D modely známých památek. V Římě si uživatelé mohou prohlédnout například Trevi Fountain, Piazza Navona, Piazza di Spagna nebo Apple Via del Corso. Neapol pak přidává detailní modely míst jako Castel dell’Ovo, Castel Nuovo nebo baziliky Basilica Reale Pontificia di San Francesco di Paola.
Apple navíc zvýrazňuje i významná místa a podniky. V Neapoli tak Maps nově lépe označují legendární pizzerii L’antica Pizzeria da Michele, kterou budou dobře znát nejen fanoušci pravé neapolské pizzy, ale i cestovatelé hledající autentická místa mimo turistické pasti.
Zdá se, že Apple v posledních letech přestal dohánět konkurenci a začal si budovat vlastní styl map. Detailní 3D města totiž nepůsobí jen efektně na keynote prezentacích, ale reálně pomáhají s orientací. Zvlášť v historických evropských centrech, kde bývají ulice úzké, nepřehledné a navigace občas připomíná menší boj o přežití. Kompletní seznam měst podporujících Detailed City Experience je dostupný na oficiálních stránkách Applu.