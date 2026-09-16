OSIRIS Map: díky této interaktivní mapě si budete připadat jako Hacker nebo bůh

Pokud jste si někdy chtěli připadat jako hacker nebo možná bůh, pak máte jedinečnou možnost pomocí mapy OSIRIS. Ta totiž zobrazuje na klasické mapě webcamery, nebezpečí, lesní požáry, válečné konflikty, družice, satelity, komerční letadla, soukromá letadla, vojenská letadla, námořní trasy a něco na co jsem určitě zapoměl. Na mapě si můžete zpanout nebo vypnout zobrazení všeho co vás zajímá a samozřejmě pak klikat na jendotlivé body, díky čemuž zobrazíte informace o daném bodu nebo spustíte živé vysílání z webkamery.
Zajímavé je, že vše funguje v reálném čase a tak pokud vám v noci nad hlavou letí nějaký satelit nebo družice, stačí se podívat na mapu a okamžitě víte, kdo za ním stojí a k čemu slouží. Pokud tedy chcete mít přehled nad celou planetou z pohodlí vašeho domova, stačí se podívat na OSIRIS Map.