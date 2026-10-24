iPhone Duo trápí prasklé displeje hned po vybalení z krabičky

Na internetu se začaly šířit fotografie prasklých nebo jinak poškozených displejů iPhone Duo. Některým uživatelům se to stalo již v momentě, kdy telefon vytahovali z krabičky, respektive jim již poškozený dorazil, zatím co některým se problémy staly po pouhých pár desítkách minut nebo nižších hodinách používání. Typicky se problém projeví tím, že se na displeji zobrazí při otevření telefonu svislá čára uprostřed displeje ve spodní části obrazovky, na kterou navazuje horizontální čára vypálených pixelů. Taktéž se však objevují telefony, u kterých displej v místě ohybu praskl nebo se jiným způsobem poškodil. Apple prodal v prvním dni stovky tisíc telefonů po celém světě a případů jsou desítky až stovky. Nejedná se tedy o velkou šanci, že právě váš kus bude trpět podobným problémem, ovšem problém přesto existuje. Apple ve všech případech okamžitě vyměnil telefony za nový kus, tedy pokud jste jej kupovali přímo v Apple Store a neřešil žádnou reklamaci. Jak se k tomu bude stavět do budoucna a proč se problém děje však ukáže až čas.
Fotogalerie
To vůbec nevadí…ale mají ho . A je vynikající, nejlepší