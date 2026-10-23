WhatsApp začal testovat dlouho očekávanou funkci plánování zpráv

Společnost Meta začala v rámci jejího WhatsApp testovat jednu z posledních funkcí, která uživatelům skutečně chybí. Vybraní testeři s iOS již mají možnost plánovat odeslání zpráv. WhatsApp má celosvětově více než 3 miliardy aktivních uživatelů měsíčně a poměrně vtipné je, že i přesto, že jej používá více než 1/3 všech obyvatel naší planety, chybí mu stále některé funkce, které na ostatních platformách považujeme za naprostou samozřejmost a standard. Jednou z těchto věcí je i plánování odeslání zprávy. Zkrátka napíšete zprávu a sami si určíte, kdy bude odeslána. Můžete tak někoho například potěšit v den narozenin tím, že mu zprávu pošlete hned po půlnoci, i když vy budete již dávno spát.
Nyní však vybraní uživatelé již mohou konečně testovat možnost poslat zprávu v momentě, kdy si sami určí. Stačí podržet tlačítko pro odeslání zprávy s tím, že se následně ukáže obrazovka, na které si vyberete datum a čas. Uživatelé mohou následně zvolit požadovaný čas a potvrdit jej pomocí tlačítka pro odeslání zprávy. Zpráva se pak odešle přesně v čas, který jste si nastavili. Zprávy je možné naplánovat od 10 minut do dvou týdnů s tím, že si můžete vybrat den, hodinu a minutu kdy má být zpráva odeslána. Naplánovat lze jak textové zprávy, tak fotografie, videa nebo odkazy. Jak známe WhatsApp a jeho testování, je pravděpodobné, že funkce bude uvolněna pro širokou veřejnost ještě v letošním roce v rámci některé z dalších aktualizací služby.