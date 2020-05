WhatsApp testuje novinku, která vám zjednoduší přidání kontaktu při fyzickém setkání

Co si budeme povídat, ač je proces přidávání kontaktů a přátel na jednotlivých platformách čím dál snazší a vývojáři se snaží uživatelům tento krok co nejvíce zjednodušit a zpříjemnit, například synchronizací s dalšími službami, stále zabere poměrně dost času a vyplňovat všechny údaje může být leckdy poměrně úmorné. Toho si je vědoma i platforma WhatsApp, potažmo Facebook, který ji zastřešuje. Právě ten totiž testuje novou funkci, jež by vám umožnila naskenovat QR kód, pomocí něhož by se uživatelé identifikovali a sdíleli své údaje s dalšími lidmi.

Pokud aktivně využíváte WhatsApp, pak jistě dokáže ocenit jistou eleganci a jednoduchost, kterou tato komunikační aplikace nabízí. Vesměs totiž stačí synchronizovat svůj seznam kontaktů a čísel s platformou, která za vás automaticky vyhledá jednotlivé uživatele, jenž aplikací disponují a efektivně vás s nimi propojí. A chcete-li si přidat někoho nového, není nic snazšího než naťukat jeho telefonní číslo a spojit se s ním. Na druhou stranu se však jedná o zdlouhavý proces, kdy musíte chtě nechtě procházet svůj seznam kontaktů a rozesílat pozvánky a žádosti o přátelství postupně. V tomto případě by mohla přijít vhod nová funkce, jíž se možná brzy dočkáme. Ta umožňuje zkrátka jen naskenovat QR kód, jenž obsahuje jak jméno a číslo, tak další podstatné informace. Jednalo by se ve své podstatě o takovou vaši vizitku, kterou byste sdíleli s ostatními.

Ač se mnohým může zdát tato funkce jako poměrně nebezpečná a kompromitující, nemusíte se bát. Onen QR kód se totiž generuje pokaždé, když se rozhodnete s někým své údaje sdílet, díky čemuž se nemusíte bát nevyžádaných kontaktů. V případě zájmu stačí jen zamířit do nastavení, vybrat položku s vaší osobní identifikací a dotyčný jen pomocí čtečky oskenuje kód. Beta verze je zatím dostupná jak na iOS pomocí aplikace Testflight, tak na Androidu. Kdy přesně se finální podoby dočkáme je zatím otázkou, avšak jisté je, že se díky této vychytávce můžeme těšit na další výrazné zjednodušení mezilidské komunikace. Pokud ale funkci testujete, doporučujeme nezasílat obrázek svého QR kódu například e-mailem nebo přes Facebook, zejména tedy z bezpečnostních důvodů.