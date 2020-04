Do WhatsApp dorazila novinka, která vám zpříjemní komunikaci s blízkými v době koronaviru

Není pochyb o tom, že osobní setkání s blízkými nenahradí absolutně nic. V době koronavirové pandemie je však minimálně pro určité skupiny lidí poměrně rizikové a kvůli tomu je tak obecně doporučováno jej omezovat na naprosté minimum. Na scénu proto přichází nejrůznější komunikační aplikace, které nás dokáží s blízkými snadno, rychle a poměrně kvalitně propojit. Tuto skutečnost si velmi dobře uvědomuje i Facebook, který nyní zdvojnásobil limity pro účastníky videohovorů a hlasových hovorů ve WhatsApp.

Pokud jste ještě donedávna WhatsApp používali k telefonování či videokonferencím s vašimi blízkými, museli jste se smířit s tím, že jeden hovor kromě vás pojal už jen další tři účastníky a dohromady jste tak mohli konverzovat pouze ve čtyřech – respektive skrze čtyři WhatsApp zařízení. To se však updatem, který nese na iOS označení 2.20.50, mění. Do skupinových videohovorů či hlasových hovorů se totiž může zapojit hned 8 účastníků, přičemž jedinou podmínkou je to, aby měli všichni nainstalovanou nejnovější verzi aplikace. Nejedná se tedy rozhodně o nic složitého.

WhatsApp tak vyšel stejně jako obrovské množství dalších komunikátorů vstříc lidem a v nelehké době jim nabídl snadnější komunikaci s jejich okolím. To vše navíc nabízí ve vysoce bezpečné formě, což je pro čím dál více uživatelů alfou a omegou. Pokud jste tedy jeho uživatelé i vy a rádi byste si funkci vyzkoušeli, nyní máte možnost. Update byste již měli v App Storu vidět.