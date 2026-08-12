Rychlejší hledání ve zprávách. WhatsApp na iPhone testuje šikovné tlačítko přímo v konverzaci

Ačkoliv WhatsApp již dlouho nabízí možnost vyhledávání prostřednictvím obrazovky s informacemi o chatu, vývojáři nyní pracují na mnohem rychlejším a intuitivnějším způsobu. Uživatelé se brzy dočkají možnosti přistupovat k vyhledávání přímo ze samotné konverzace, aniž by ji museli jakkoliv opouštět.
Dosavadní způsoby dostanou rychlejší alternativu
Jak zkušení uživatelé WhatsAppu pravděpodobně vědí, v současné době existují dva hlavní způsoby, jak v aplikaci dohledat starší zprávy. Prvním z nich je vyhledávací pole na hlavní obrazovce se seznamem chatů, které prohledává plošně všechny vaše konverzace. Druhou možností je přejít do informací o konkrétním chatu a využít lupu tam, čímž omezíte hledání pouze na dané vlákno. Jak ovšem nedávno zjistil specializovaný portál WABetaInfo, aplikace velmi brzy přidá třetí a zdaleka nejrychlejší cestu, jak najít staré zprávy.
Tlačítko se ukáže jen tehdy, když ho potřebujete
Podle informací ze zmíněného portálu obsahuje nejnovější sestavení WhatsAppu, které je dostupné v rámci testovací platformy TestFlight, jasné odkazy na zcela nové tlačítko pro vyhledávání. To by se mělo objevovat v pravém dolním rohu obrazovky v momentě, kdy uživatel začne rolovat historií chatu směrem do minulosti. Nové vyhledávací tlačítko přitom nebude na displeji umístěno trvale.
Zobrazí se kontextově přesně ve chvíli, kdy dává největší smysl jeho využití. Z hlediska chování tak bude přesně kopírovat stávající šipku, která slouží pro rychlý skok zpět na tu nejnovější zprávu. Jakmile se uživatel vrátí na úplný konec konverzace, vyhledávací lupa opět potichu zmizí.
Stejné výsledky bez zbytečného klikání
Integrovaný vyhledávací nástroj přímo v chatu bude vracet naprosto stejné výsledky jako dosavadní možnost ukrytá v informacích o konverzaci. Nové plovoucí tlačítko by však mělo celý proces výrazně urychlit a zpříjemnit, protože uživatelé už nebudou muset opouštět rozečtené vlákno. Portál WABetaInfo nicméně závěrem dodává, že tato šikovná zkratka zatím není v aplikaci plně aktivní, a to ani pro samotné beta testery. Celá funkce se momentálně nachází ve fázi vývoje a očekává se, že se k prvním odvážlivcům dostane v některé z budoucích testovacích aktualizací. Teprve po úspěšném testování zamíří novinka i do ostré verze pro širokou veřejnost.