Řada vivo X500 už klepe na dveře. Fanoušky focení naláká na 200Mpx teleobjektiv

Po premiéře v Číně míří nová vlajková řada vivo X500 do Evropy. V Česku se modely X500 Pro a X500 Pro Max objeví v předprodeji 27. října a dávají jasně najevo, kam se posouvá mobilní fotografie: k 200Mpx teleobjektivu ZEISS APO, videu ve 4K při 240 snímcích za sekundu a 2nm čipsetu.
Kdo sleduje dění kolem fotomobilů, ví, že se souboj o nejlepší telefon v posledních letech přesunul. Kvalitní hlavní fotoaparát má dnes každá vlajková loď, rozdíly se ukazují hlavně u teleobjektivu, ve videu a při focení v náročném světle. Právě sem míří řada vivo X500, která staví na dlouholeté spolupráci se společností ZEISS. Do Evropy přichází ve dvou verzích: kompaktnější X500 Pro a vrcholný X500 Pro Max. A obě mají hodně co nabídnout.
Největším lákadlem je 200Mpx teleobjektiv s certifikací ZEISS APO, kterým je vybavený X500 Pro Max. Využívá velký snímač 1/1,4″ s ekvivalentem ohniska 85 mm a stabilizaci na úrovni CIPA 7.0, která umožňuje delší expozici z ruky ve tmě a omezuje rozmazání. Na rychlou akci pamatuje sledování ostření až při 60 snímcích za sekundu a funkce Long-Range Motion Snapshot s 30násobným přiblížením. Kdo chce víc, může k Pro Max připojit telekonvertor vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra s ekvivalentem 400 mm, který se prodává zvlášť.
Ani menší X500 Pro není ochuzený. Jeho teleobjektiv ZEISS APO s ekvivalentem 85 mm využívá 64Mpx snímač Sony LYTIA 610 s antireflexní vrstvou ZEISS T*, nabízí 20násobný Long-Range Motion Snapshot a je kompatibilní s telekonvertorem s ekvivalentem 200 mm.
Video, které míří na tvůrce
Druhým pilířem je hlavní fotoaparát ZEISS TrueDynamic, který mají oba modely. Pro náročnější tvůrce nabízí Cinematic Pro Log Video s křivkou naladěnou na dynamický rozsah 17 EV, takže záběry v protisvětle nebo při západu slunce zůstanou prokreslené a dají se dál upravovat. Rychlý pohyb zachytí nativní 4K video při 240 snímcích za sekundu s prodlouženou dobou záznamu, Pro Max ho navíc stabilizuje systémem 3° Gimbal-Grade OIS. Pro rychlé natáčení bez úprav je tu 4K Cinematic Portrait Video, režim Film Style s poměrem stran 2,4:1 a Stage Mode 3.0 pro koncerty.
Oba telefony pohání MediaTek Dimensity 9600 Pro vyrobený 2nm procesem TSMC N2P, který vivo vyvíjelo společně s MediaTekem. Pro Max nabízí 6,85palcový displej ZEISS Master Color s rozlišením 2K, obnovovací frekvencí 1 až 144 Hz a lokálním jasem až 4400 nitů, X500 Pro sází na kompaktní 6,36palcový displej. Baterie mají kapacitu 6750 mAh u Pro Max a 6510 mAh u Pro, nabíjet lze výkonem 90 W kabelem a 40 W bezdrátově. Nechybí certifikace IP68 a IP69 ani systém OriginOS 7.
Předprodej obou modelů začne na českém trhu 27. října. Pro Max bude k dispozici v barvách Starry Gray a Moonlit Black, X500 Pro ve variantách Sunny White a Moonlit Black.