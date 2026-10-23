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Řada vivo X500 už klepe na dveře. Fanoušky focení naláká na 200Mpx teleobjektiv

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Po premiéře v Číně míří nová vlajková řada vivo X500 do Evropy. V Česku se modely X500 Pro a X500 Pro Max objeví v předprodeji 27. října a dávají jasně najevo, kam se posouvá mobilní fotografie: k 200Mpx teleobjektivu ZEISS APO, videu ve 4K při 240 snímcích za sekundu a 2nm čipsetu.

Kdo sleduje dění kolem fotomobilů, ví, že se souboj o nejlepší telefon v posledních letech přesunul. Kvalitní hlavní fotoaparát má dnes každá vlajková loď, rozdíly se ukazují hlavně u teleobjektivu, ve videu a při focení v náročném světle. Právě sem míří řada vivo X500, která staví na dlouholeté spolupráci se společností ZEISS. Do Evropy přichází ve dvou verzích: kompaktnější X500 Pro a vrcholný X500 Pro Max. A obě mají hodně co nabídnout.

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Největším lákadlem je 200Mpx teleobjektiv s certifikací ZEISS APO, kterým je vybavený X500 Pro Max. Využívá velký snímač 1/1,4″ s ekvivalentem ohniska 85 mm a stabilizaci na úrovni CIPA 7.0, která umožňuje delší expozici z ruky ve tmě a omezuje rozmazání. Na rychlou akci pamatuje sledování ostření až při 60 snímcích za sekundu a funkce Long-Range Motion Snapshot s 30násobným přiblížením. Kdo chce víc, může k Pro Max připojit telekonvertor vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra s ekvivalentem 400 mm, který se prodává zvlášť.

Ani menší X500 Pro není ochuzený. Jeho teleobjektiv ZEISS APO s ekvivalentem 85 mm využívá 64Mpx snímač Sony LYTIA 610 s antireflexní vrstvou ZEISS T*, nabízí 20násobný Long-Range Motion Snapshot a je kompatibilní s telekonvertorem s ekvivalentem 200 mm.

X500 Pro Lifestyle Photo 16x9 Clean img2 RGB 261015

Video, které míří na tvůrce

Druhým pilířem je hlavní fotoaparát ZEISS TrueDynamic, který mají oba modely. Pro náročnější tvůrce nabízí Cinematic Pro Log Video s křivkou naladěnou na dynamický rozsah 17 EV, takže záběry v protisvětle nebo při západu slunce zůstanou prokreslené a dají se dál upravovat. Rychlý pohyb zachytí nativní 4K video při 240 snímcích za sekundu s prodlouženou dobou záznamu, Pro Max ho navíc stabilizuje systémem 3° Gimbal-Grade OIS. Pro rychlé natáčení bez úprav je tu 4K Cinematic Portrait Video, režim Film Style s poměrem stran 2,4:1 a Stage Mode 3.0 pro koncerty.

Oba telefony pohání MediaTek Dimensity 9600 Pro vyrobený 2nm procesem TSMC N2P, který vivo vyvíjelo společně s MediaTekem. Pro Max nabízí 6,85palcový displej ZEISS Master Color s rozlišením 2K, obnovovací frekvencí 1 až 144 Hz a lokálním jasem až 4400 nitů, X500 Pro sází na kompaktní 6,36palcový displej. Baterie mají kapacitu 6750 mAh u Pro Max a 6510 mAh u Pro, nabíjet lze výkonem 90 W kabelem a 40 W bezdrátově. Nechybí certifikace IP68 a IP69 ani systém OriginOS 7.

Předprodej obou modelů začne na českém trhu 27. října. Pro Max bude k dispozici v barvách Starry Gray a Moonlit Black, X500 Pro ve variantách Sunny White a Moonlit Black.

X500 Pro Lifestyle Photo 16x9 Clean img3 RGB 261015
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