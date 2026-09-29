Skládačky už nemusí být kompromis. Jak mění hru vivo X Fold6

Skládací telefony se roky prodávaly s nevyslovenou podmínkou: velký displej za cenu horšího fotoaparátu a slabší baterie. vivo X Fold6, který se v Česku začne prodávat 27. října, ukazuje, že tahle rovnice už neplatí tak samozřejmě jako dřív.
Důvod je jednoduchý a fyzikální. Ohebný telefon má dvě poloviny těla, mezi nimi pant a v rozloženém stavu tloušťku kolem čtyř milimetrů. Do takového prostoru se dlouho nevešel ani velký snímač s optikou, ani baterie o kapacitě, na jakou jsou zvyklí majitelé běžných vlajkových telefonů. Výrobci proto škrtali tam, kde to bylo nejméně vidět v tabulce parametrů: u teleobjektivu a u výdrže.
Teleobjektiv býval první na ráně
Hlavní fotoaparát se do skládaček v posledních letech dostal plnohodnotný. Jakmile si ale uživatel přiblížil, obvykle sáhl na teleobjektiv o třídu níž, než jaký nabízely klasické fotovlajky. Právě tam se u X Fold6 odehrála největší změna.
Vedle 200Mpx hlavního fotoaparátu ZEISS se snímačem Samsung HPB a stabilizací na úrovni CIPA 4,5 má telefon periskopový teleobjektiv se snímačem Sony LYTIA 602, trojnásobným optickým přiblížením a ekvivalentem 70 mm. Podle vivo jde o první teleobjektiv s certifikací ZEISS APO ve skládacím telefonu – tedy o optiku, u které se hlídá barevná vada na okrajích obrazu. Zvládne i makro a digitální přiblížení až 100×.
Příslušenství, které skládačky dosud neměly
Zajímavější, než samotná čísla je ale to, co s teleobjektivem souvisí. X Fold6 je první skládačkou vivo, na kterou jde nasadit externí telekonvertor – vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 s ekvivalentem 200 mm. Stejnou předsádku podporují i nové modely X500 Pro a X500 Pro Max, které vivo představilo v Číně.
Skládací telefon tak poprvé vstupuje do ekosystému příslušenství, který byl dosud vyhrazený klasickým fotovlajkám. Předsádka funguje v osmi režimech fotoaparátu včetně Portrait, Stage nebo Pro. Kdo fotí koncerty nebo sport, dostává nástroj, jaký u ohebného telefonu dosud neexistoval.
Velká baterie v tenkém těle
Druhý dlouholetý kompromis je výdrž. X Fold6 má baterii s kapacitou 6 900 mAh v těle, které je v rozloženém stavu tlusté 4,4 mm a váží od 228 g. Umožňuje to technologie BlueVolt s křemíkovou anodou, díky které se do stejného objemu vejde víc energie než u klasického lithium-iontového článku.
K tomu přibyla odolnost, kterou skládačky dlouho nenabízely vůbec: IPX8 a IPX9 proti vodě a IP5X proti prachu. IPX9 znamená odolnost proti proudu horké vody pod tlakem, což je u telefonu s pantem netriviální disciplína.
Displej jako pracovní plocha
Vnitřní displej ZEISS Master Color má úhlopříčku 8,02″, vnější 6,51″, oba dosahují lokálně jasu až 5 000 nitů. Systém OriginOS 7 Fold se snaží velkou plochu využít k práci: funkce Origin Workbench a Multi-Split Screen umožňují mít současně otevřené až čtyři aplikace. O výkon se stará čipset Dimensity 9500 Super Edition, který vivo vyvinulo společně s MediaTekem přímo pro tento model.
Nabídka skládacích telefonů je v Česku zatím poměrně úzká. X Fold6, který sem dorazí 27. října a jehož předprodej startuje 16. října, ji rozšiřuje o model, který velký displej nestaví proti fotoaparátu ani proti výdrži. Pokud se tenhle přístup ujme, přestane být hlavní otázkou, čeho se u skládačky vzdáte – a začne se řešit, co naopak dostanete navíc.