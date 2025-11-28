Nové vivo X300 Pro přináší vrchol precizní mobilní optiky ve spolupráci se ZEISS

Když se hovoří o vlajkových smartphonech, většinou se srovnává výkon, fotoaparát či výdrž. U nové řady vivo X300 se však pozornost stáčí především k tomu, jakým způsobem dokáže telefon pracovat se světlem, detailem a prostorem.
Právě zde se nejvýrazněji projevuje dlouhodobá spolupráce se značkou ZEISS, která není jen symbolickou nálepkou, ale součástí skutečného vývojového procesu. Modely X300 Pro a X300 byly vyvinuty s důrazem na fotografii, ale jejich přístup k obrazu jde dál než k pouhému pořizování snímků. Je to systém, ve kterém optika, senzory, výpočetní proces a stabilizace fungují jako vyladěný celek.
Špičkový model X300 Pro přináší 200Mpx teleobjektiv ZEISS APO s čipem Ultra-Sensing HPB a hlavní 50Mpx snímač Sony LYT-828 o velikosti 1/1,28″ se stabilizací na úrovni gimbalu. Výsledkem nejsou jen ostré fotografie. Telefon dokáže zachytit scénu s čistotou textur, rovnoměrnou kresbou v celé ploše a přirozeným podáním barev bez toho, aby musel sahat po agresivním digitálním doostřování. Samostatný obrazový čip VS1 urychluje zpracování dat a snižuje šum, což je nejvíce patrné při fotografování v šeru nebo při vysokém přiblížení.
Základní model X300 staví na 200Mpx hlavním fotoaparátu ZEISS s totožnou filozofií precizní optiky a rovnoměrného podání detailů. Teleobjektiv využívá senzor LYT-602, který je navržen tak, aby dokázal zachovat dynamický rozsah a jemnou gradaci barev i při rychlých změnách světelných podmínek. Díky tomu všechny fotografie působí přirozeně, bez přepalů a bez umělých přechodů mezi světlem a stínem.
Video je v této řadě vnímáno jako rovnocenná disciplína, nikoli jako doplněk fotografie. X300 Pro podporuje záznam ve 4K při 120 snímcích za sekundu, a navíc nabízí Dolby Vision a 10bit Log pro filmový dynamický rozsah. U obou modelů je také k dispozici záznam portrétního videa ve 4K 60 FPS, což dodává obrazům realistickou hloubku a živé podání tónů.
Výkon s dlouhou výdrží pro každodenní používání
Výkon celé řady zajišťuje čip Dimensity 9500 vyrobený 3nm procesem. V kombinaci s obrazovým procesorem V3+ vytváří výpočetní architekturu, která je připravená jak na náročné focení, tak na dlouhodobé používání bez přehřívání. Baterie BlueVolt s kapacitou 5 440 mAh u X300 Pro a 5 360 mAh u X300 zajišťuje dlouhou výdrž i při vysoké obnovovací frekvenci displeje. Oba telefony podporují 90W nabíjení FlashCharge a bezdrátové nabíjení.
Displeje využívají technologii 8T LTPO s plošným maximálním jasem až 4 500 nitů a 2 160Hz PWM dimming pro ochranu zraku při dlouhodobém používání. Odolnost IP68 a IP69 doplňuje ultrazvuková čtečka otisků prstů 2.0, která spolehlivě funguje i s mokrými prsty. X300 Pro přichází v prémiovém tenkém provedení se zadním sklem Armor Glass, zatímco X300 nabízí kompaktnější tělo a nižší hmotnost.
Cena, dostupnost a bonusy
Model vivo X300 Pro zakoupíte u vybraných prodejců za doporučenou cenu 34 999 Kč. Kompaktnější model vivo X300 je pak dispozici za 26 999 Kč.
Oba modely nabízejí prodlouženou záruku (2+1 rok) a 5letou záruku na baterii.
Tato řada vznikla pro uživatele, kteří nechtějí, aby jejich telefon realitu pouze nahrazoval digitální interpretací. Je určena pro ty, kteří chtějí, aby obraz zůstal věrný tomu, jak jej chtějí zachytit. Bez přikrášlování. Bez umělého dojmu. Jen čisté světlo, struktura a emoce.