Recenze herních sluchátek Niceboy ORYX X500 Shadow: Velmi příjemné překvapení

Společnost Niceboy nabízí ledajaké produkty. V portfoliu firmy narazíte nejčastěji na bezdrátové reproduktory, bezdrátová sluchátka, chytré hodinky/náramky a pochopitelně také bezdrátová sluchátka. Není tomu tak dlouho, co společnost nabízí rovněž sluchátka pro hráče, tedy velký náhlavní kousek s mikrofonem. Do rukou se mi dostala herní sluchátka Niceboy ORYX X500 Shadow. Nenechte se zmást krkolomným názvem, hned úvodem se hodí říct, že sluchátka se velmi povedla.

Obsah balení

Nelze začít jinak než obsahem balení. Sluchátka dorazí v červenobílé krabici, která designem rozhodně potěší a hned při prvním pohledu na balení vám dojde, pro jakou sortu lidí je produkt určen. Na přední straně balení uvidíte sluchátka v celé své kráse, vzadu pak drobnou ukázku technických specifikací. V krabici naleznete kromě sluchátek také mikrofon a manuál. Když už jsme je nakousli, pojďme se na ně podívat. Sluchátka disponují USB 2.0 připojením a nabízí měnič o velikosti 53 mm. Impedance sluchátek je 32Ω a citlivost 117 dB +/- 3 dB. Frekvenční rozsah 20 Hz až 20 kHz. Délka kabelu je 2,1 metru a sluchátka podporují virtuální zvuk 7.1.

Design produktu

Jak už zmiňuji v úvodu jedná se o náhlavní sluchátka. Vaše pozornost bude asi nejvíce upřena ke krytům uší. Je třeba říct, že jsou kryta velmi měkkou a příjemnou pěnou. Na uších tedy sedí parádně. Na vnější straně sluchátek si můžete všimnout loga „ORYX“, jež je kryto líbivou kruhovitou strukturou. Samotná sluchátka jsou vyhotovena z plastu. Oblouk je z obou stran opět kryt pěnou. Důležitější avšak je samozřejmě vnitřní část, a zde musím říct, že bych byl rád, kdyby pěna byla měkčí. Rozhodně se nedá říct, že by na hlavě byla sluchátka nepohodlná, ovšem když jsem se pěny dotkl, byl jsem zaskočen „tvrdostí“. Jelikož ale Niceboy ORYX X500 Shadow sedí na hlavě dobře, čert to vem. Na přední straně se v levém náušníku nachází konektor pro mikrofon. Je škoda, že přes mikrofon není molitan. Dá se ale samozřejmě za pár korun dokoupit. Na kabelu se pak nachází ovládání. Za pomocí tlačítek můžete docílit zvýšení/snížení hlasitosti a ztlumení mikrofonu zvuku a mikrofonu. Nyní jedno překvapení. Nachází se zde také tlačítko pro zapnutí/vypnutí LED podsvícení. Po zapnutí vám začne svítit červenou barvou mikrofon a vnější strany náušníků. Ačkoli může leckdo říct, že se jedná o zbytečnost, taková drobnost vypadá skvěle.

Vlastní používání

Ačkoli už dávno nejsem žádný hráč, kvůli těmto sluchátkům jsem za myš s klávesnicí opět usedl. Jelikož se jedná o produkt za cenu něco málo přes tisíc korun, rozhodně jsem neměl žádná přehnaná očekávání a Niceboy ORYX X500 Shadow považoval za spíše průměrná sluchátka. Chyba. Velice mile mě překvapila kvalita zvuku, která strčí do kapsy i dvojnásobně dražší špunty. Samozřejmě, že se tyto dva produkty nedají srovnávat. Jen chci nabídnout pohled na to, jak mě sluchátka překvapila. Užijete si vysokou hlasitost skvělé basy a sluchátka nezaostávají ani při podání výšek a hloubek. Jelikož se jedná o herní sluchátka s mikrofonem, důraz by měl být kladen také na kvalitu mikrofonu. Zde už nadšení mírně opadne. Kvalita hlasu je dobrá, ovšem protistrana si stěžovala, že za situace, kdy měla hlasitost na vysoké úrovni, byly občas nepříjemné sykavky. Tušíte správně, chybí molitan. Jelikož mám doma podobná sluchátka, molitan jsem si z nich jednoduše vypůjčil. A co myslíte? Bylo po problému. Nejde mi tedy na rozum, proč jej v balení nenalezneme. Samozřejmě jedná se o subjektivní pocit protistrany, já jsem to pak vyzkoušel také a žádná hrůza to nebyla. Možná jen holt neumím mluvit. Pokud na podobné problémy narazíte, pořiďte molitan. Leckdo také bude nešťastný z rozhodnutí zvolit jako připojení USB-A konektor. Osobně jsem sluchátka zkoušel na notebooku se dvěma USB-A výstupy. Ty byly zabrané kvůli myši a klávesnici. Pokud řešíte podobný problém, je třeba pořídit redukci či dát sbohem externí klávesnici.

Resumé

Závěrem lze jen říct, že sluchátka Niceboy ORYX X500 Shadow na mě udělala skvělý dojem. Skvělý zvuk, LED podsvícení a dostatečné dlouhý kabel. Kdyby byl v balení molitan na mikrofon, nemám co vytknout. Patálie s USB jsou mým problémem. Věřím ale, že jej budou muset řešit i jiní. Výborná herní sluchátka za nízkou cenu. To jsou Niceboy ORYX X500 Shadow. Zakoupit je můžete za 1079 korun.

