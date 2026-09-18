iPhone 18 Pro Max v prvních dojmech: Svůdná burgundská a konečně menší Dynamic Island

Apple spustil prodej své podzimní nadílky, kde na svou chvíli jako jediný čeká už jen iPhone Duo. Teď se ale všechna pozornost upírá na prémiové modely iPhone 18 Pro a 18 Pro Max. A protože já jsem spíše na ty větší displeje, držím také v ruce ten větší model z dvojice, navíc v nevšedním burgundsky červeném kabátku.
Od dob, kdy se krabičky radikálně ztenčily, už sice unboxing není tak velkolepý jako dřív, své kouzlo a určitý rituální náboj si zachoval. To trhání pečetí na obalu, ve kterém se ukrývá nový telefon, mě prostě pořád baví – i kdyby v něm nebylo nic jiného než samotný přístroj. Nicméně klasická výbava nechybí: kabel z USB-C na USB-C, jehla na SIM (tam, kde má model fyzický slot) a hromada papírů, v Evropě doplněná o povinný energetický štítek.
Právě ten slibuje u iPhonu 18 Pro Max výdrž až 62 hodin, tedy solidní dva a půl dne bez nabíječky. A popravdě, nemám důvod tomu nevěřit. Větší akumulátor, úspornější čip, lepší chlazení a fakt, že předchozí iPhone 17 Pro Max při mém používání zvládal bez problémů v průměru dva dny, tomu napovídají. Štítek zmiňuje i odolnost při pádu se známkou B a opravitelnost za C. Jak moc to odpovídá realitě, ukáže až čas.
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A jen pro úplnost: nejsem zastáncem obsáhlých balení. Rozhodně nepláču nad tím, že v balení nemám adaptér a že v něm nejsou kabelová sluchátka. Adaptér by byl jen do počtu, drátová sluchátka bych absolutně nepoužil, když miluji své AirPody. Teď řeknu nepopulární názor, ale osobně bych z balení vyhodil i ten kabel. Za ty roky jich mám už poměrně velkou zásobu, navíc v „bezdrátovém“ světě už do konektoru kabel stejně nepřipojuji.
Burgundská červená jako vizuální změna
Nové generaci iPhonů 18 Pro vévodí burgundsky červená, která se stala letošní hlavní barvou, takže má volba tu byla jasná. První dojmy jsou však trochu rozpolcené. Může za to jednak moje slabost pro loňskou, pořád naprosto dokonalou kosmicky oranžovou, a také fakt, že novinka je o něco tmavší, než by mi bylo milé. Elegance jí sice neodepřu, ale klidně mohla víc křičet po červené než po té burgundské. Jde samozřejmě o čistě subjektivní pohled a sázím na to, že si oči rychle zvyknou. A pak je téměř jisté, že stejně přijde na telefon kryt, takže barva bude vidět v podstatě jen v oblasti fotomodulu.
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Barva a odstín skleněné plochy na zádech je vlastně to jediné, co také novou generaci odlišuje od té loňské. Vzhledově se nezměnilo vůbec nic, což mi vlastně ani vůbec nevadí. Moderní, byť robustní tvary mi za poslední rok přirostly k srdci. Doufám jen, že si stejně bezbolestně zvyknu na vyšší hmotnost, protože iPhone 18 Pro Max mezigeneračně přibral rovnou 17 gramů. Na finální verdikt ohledně nošení je ale bezprostředně po vybalení ještě brzy. V kapse ještě nebyl, zatím na telefonu běží obnova, a ještě chvíli na něm pofrčí.
Dynamic Island je opravdu menší
Všimnete si toho hned po sloupnutí krycí fólie, a to ještě, než telefon vůbec zapnete. Vlevo nahoře je viditelný „průstřel“, prvek u přední kamery je také znatelně menší. Nový Dynamic Island je tak kompaktnější a nově zvládne zobrazit až tři aktivní aplikace najednou. Onen průstřel ale při zapnutém displeji vidět vůbec není, není to také žádná kamera ale senzory pro Face ID.
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A tu změnu velikosti poznáte okamžitě po prvním zapnutí, aniž byste museli cokoliv přeměřovat. Pořád tu Dynamic Island je a pořád bude vadit víc jak průstřel u Android telefonů, ale zase nabízí biometrické ověřování tváře. Je to podobná evoluce, jako když iPhony 13 Pro přišly s menším výřezem, jen je to tady Dynamic Island.
První dojmy jsou tedy do určité míry očekávané, pořád ale pozitivní. Není to takový bomba jako loni, ale to hlavní se tu přece děje především uvnitř s ohledem na variabilní clonu hlavního fotoaparátu a třeba také chlazení a větší výdrž.