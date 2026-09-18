Apple konečně pořádně zrychlil nabíjení. iPhone 18 Pro Max v testu překonal 50 W

Apple se už při představení iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max zmínil, že zrychlil kabelové nabíjení a první praktické testy nyní ukazují, že se nejednalo o plané sliby. iPhone 18 Pro Max totiž při nabíjení dokáže krátkodobě překročit hranici 50 W, což je na poměry iPhone poměrně výrazný posun. Dá se však říci, že se vlastně nejedná o žádní zásadní překvapení vzhledem k tomu, že Apple u nové generace slibuje nabití z 0 na 50 % přibližně za 15 minut při použití vhodného 60W nebo výkonnějšího adaptéru s podporou AVS.
Podle testování zveřejněného na čínské sociální síti Weibo dosáhl iPhone 18 Pro Max při nízkém stavu baterie maximálního nabíjecího výkonu přes 50 W. Jedním dechem je sice třeba dodat, že takto vysoký výkon samozřejmě telefon nedrží po celou dobu, protože se s rostoucím nabitím baterie výkon postupně snižuje, aby omezil zahřívání a chránil baterii, nicméně i tak se bavíme o opravdu zásadním navýšení. Vždyť u iPhone 17 Pro (Max) jsme naměřili v redakci hodnoty maximálně kolem 37W.
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50 % za zhruba 15 minut
Apple oficiálně uvádí, že iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max zvládnou s kompatibilním 60W nebo výkonnějším AVS adaptérem dosáhnout 50% nabití přibližně za 15 minut. U loňského iPhone 17 Pro přitom bylo k dosažení stejné úrovně potřeba zhruba 20 minut, takže se bavíme o zkrácení času přibližně o čtvrtinu. Jedná se tedy o opravdu pořádný skok.
Novinka je zajímavá i proto, že iPhone byly dlouhé roky v rychlosti nabíjení proti části androidové konkurence poměrně konzervativní. Ani letošních více než 50 W samozřejmě neznamená útok na telefony nabíjející se stovkou wattů a více, pro uživatele iPhone jde ale o znatelný mezigenerační skok. Je však potřeba počítat s tím, že maximální rychlost vyžaduje správný napájecí adaptér. Se slabší 35W nabíječkou se podle Apple dostanete na 50 % přibližně za 30 minut. Bezdrátové nabíjení MagSafe a Qi2 pak zůstává omezené na maximálních 25 W.
Pokud tedy čas od času potřebujete telefon nabít rychle, řada 18 Pro (Max) bude pro vás naprosto ideální. Je sice pravda, že zrychlení možná „na první dobrou“ nezní tak velkolepě jako nový fotoaparát nebo A20 Pro, v každodenním používání jej ale člověk pozná prakticky okamžitě. Když totiž potřebujete před odchodem z domu během čtvrt hodiny doplnit polovinu baterie, je to podstatně užitečnější než honba za několika procenty výkonu navíc.
iPhone 18 Pro na Alze lze předobjednat zde