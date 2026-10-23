Jak ve vlaku ČD připojit Mac k WiFi, když hlásí, že je offline

Přestože mám své auto rád a řízení zrovna tak, zejména pracovní cesty zpravidla absolvuji vlakem, protože se za mě osobně jedná o opravdu pohodlnou možnost, jak se přepravit z bodu A do bodu B a zároveň u toho moci víceméně v klidu pracovat. Když tedy jedu například do Prahy, kterou mám vlakem od bydliště zhruba dvě a půl hodiny, mění se vlak v ten den na mou pojízdnou kancelář, ze které píšu články, vyřizuji maily a v krajním případě i volám. Háček je však v tom, že ne vždy se mi MacBook podařil připojit k vlakové WiFi a já tak musel pracovat na mobilních datech z telefonu. To sice samozřejmě není problém, nicméně když člověk potřebuje, aby mu telefon vydržel celý den, vytěžovat jeho baterii skrze hotspot není úplně ideální. Dnes jsem nicméně konečně přišel na to, jak WiFi na Macu ve vlaku ČD zprovoznit.
Dost možná jste se setkali s tím, že zatímco iPhone se vám ke vlakové WiFi připojil bez problému, MacBook se z nějakého záhadného důvodu stále zdráhal připojit a ačkoliv třeba ikona WiFi hlásila „připojeno“, počítač jako takový stále tvrdil, že je offline. Při dnešní cestě vlakem jsem proto pátral v nastavení a objevil řešení, kterým je špatně nakonfigurovaná DNS u Macu. Abyste tedy WiFi ve vlaku ČD rozjeli, stačí jen nechat WiFi připojit, následně otevřít Nastavení – WiFi a zde u připojené WiFi (typicky CDWiFi) pokračovat do sekce Podrobnosti. Zde se přepněte do sekce DNS a smažte z ní vše, co v ní vidíte. V mém případě jsem mazal 8.8.8.8.. Vše následně potvrďte skrze OK.
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Jakmile tento úkon provedete, MacBook si z připojené WiFi automaticky vygeneruje nové DNS, spustí vám reklamní okno ČD s potvrzením podmínek k připojení k WiFi sítí a jakmile vše potvrdíte, internet přes WiFi vám začne okamžitě fungovat. Ve výsledku se tedy jedná o naprostou banalitu, která ale dokáže potrápit docela dost. Věřím proto, že vám tento článek dokáže pomoci.