České dráhy chystají revoluci v pokrytí mobilním signálem ve vlaku

Cestující ve vlacích Českých drah se mohou těšit na kvalitní pokrytí mobilním signálem po celou dobu jízdy. ČD – Telematika vybavila vybranou soupravu railjet opakovačem mobilního signálu, který umožní využívat kvalitní hlasové i datové služby po celé trase. Takto vybavená jednotka národního dopravce vstoupila do šestiměsíčního testovacího provozu. Symbolického startu testování se zúčastnil ministr dopravy Martin Kupka, vedení ČD a ČD – Telematiky.

„Cestující se ve vlacích setkávají na některých místech s výpadky datových služeb a mobilních hovorů. Důvodem jsou samotné železniční vozy, které tlumí šíření signálu. Pilotní projekt instalace opakovače mobilního signálu je prvním krokem, který tuto situaci ve vlacích výrazně zlepší,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

„České dráhy jsou v Česku lídrem v zavádění nových technologií na železnici a zahájení zkušebního provozu repeateru ke zlepšení dostupnosti mobilního signálu přímo uvnitř vlaků to jen potvrzuje. Věřím, že zkušební provoz bude úspěšný a v dohledné době se nám podaří zajistit financování pro sériovou zástavbu opakovačů do dalších ucelených jednotek dálkové dopravy. Po Německu a Rakousku tak budeme třetí zemí ve střední Evropě, kde se stane dobrá dostupnost mobilního signálu pro telefonování a přenos dat uvnitř vlaků samozřejmostí. To také posílí konkurenční výhodu Českých drah a železnice proti individuálnímu motorismu,“ popisuje předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec

„Tímto konkrétním projektem přispíváme ke zvýšení komfortu cestujících na železnici, což je vedle zvyšování bezpečnosti naším dalším dlouhodobým cílem v oblasti drážní dopravy,“ uvádí Jan Hobza, předseda představenstva ČD – Telematiky. „Pilotní testovací provoz této soupravy poslouží především k ověření kvality mobilního signálu při využití technologie opakovače a k získání zpětné vazby od cestujících,“ dodává.

Jeden opakovač pokryje až čtyři vozy

Aktuální projekt je v souladu s Národním plánem obnovy i samotným programovým prohlášením vlády. ČD – Telematika zajišťuje vlastní instalaci, kompletní konfiguraci a oživení a bezproblémový provoz dodaných technologií. Společnost tak zúročuje své dlouholeté zkušeností s nasazováním, údržbou a provozem obdobných technologií v rámci drážního prostředí, jako je instalace palubní části evropského vlakového zabezpečovače ETCS, montáž technologie pro bezdrátovou komunikaci v evropském drážním standardu GSM-R, kabinových rádií pro strojvedoucí, informačních systémů a dalších

„Technické parametry opakovačů musí být pro podmínky každého vozidla optimalizovány, aby nedocházelo k nežádoucím interferencím s vnějším okolím, a instalace vyžaduje individuální technické řešení pro každý typ nebo provedení železničního vozidla a samostatné typové schválení Drážním úřadem,“ zdůrazňuje Tomáš Businský, člen představenstva ČD – Telematiky. „Jeden opakovač může zajistit pokrytí signálem až čtyř jednotlivých spřažených vozů,“ pokračuje Tomáš Businský.

Vlakový opakovač je technické zařízení schopné přenášet signál mobilních operátorů do vlaku, respektive jednotlivých vagónů, výstupní výkon signálu případně zesílit. Míra zesílení se dynamicky nastavuje podle aktuálního pokrytí. Samozřejmostí je alokace stejného výstupního výkonu jednotlivým operátorům bez rozdílu.

Linka do Grazu

Použitá technologie podporuje široké pásmo frekvencí využívaných mobilními operátory na území ČR i v zahraničí, a to nejenom v aktuálně nasazovaných 5G frekvencích. Celé řešení sestává z externí širokopásmové antény (700–5000 Mhz) podporující přenos GPS informací, samotného opakovače, který v rámci testu bude pracovat ve frekvenčních pásmech 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz, útlumového filtru GSM-R pro zajištění bezproblémového provozu zabezpečovacího systému na železnici (GSM-R/ETCS) a interní infrastruktury na palubě vlaku zajišťující distribuci signálu. V případě testovaného vlaku railjet Českých drah je využita technologie takzvaných vyzařovacích kabelů, nicméně samotné řešení umožňuje i případné využití interních antén. Taková konfigurace je vhodná především pro vlaky a vlakové soupravy, jejichž vnitřní vybavení či použitý materiál neumožňuje distribuci signálu pomocí vyzařovacího kabelu.

Jednotku railjet vybavenou opakovačem mobilního signálu budou České dráhy nasazovat na vytížené dálkové lince Ex3 z Prahy přes Brno a Břeclav dále do Vídně a Grazu. Soupravu s instalovaným opakovačem poznají cestující díky informačním plakátům uvnitř vozu.