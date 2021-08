Z iPhonů 13 si zřejmě zavoláte a pošlete zprávu i bez signálu operátora

Zdá se, že Apple chystá u iPhonů 13 malou komunikační revoluci. Zdroje velmi přesného analytika Ming-Chi Kua totiž tvrdí, že jim chce kalifornský gigant vnuknout schopnost komunikovat se satelity na nízké oběžné dráze, což by jim mělo přinést možnost volat či posílat textové zprávy i z míst, která nejsou pokryta signálem operátora.

Že by rád využil Apple pro komunikaci svých produktů satelity na oběžné dráze se proslýchá již od roku 2019, kdy s touto zprávou přišla agentura Bloomberg. Tehdy se sice zdála tato vize jako utopie, zdroje Kua však tvrdí, že s ní Apple za poslední dobu pokročil natolik, že jí je již schopen nasadit komerčně právě do iPhonů 13. Do budoucna jí pak chce využít i ve svých chytrých brýlích, Apple Car a dalších produktech.

Jak přesně by měla komunikace přes satelity u iPhonů 13 vypadat není v tuto chvíli bohužel vůbec jasné. Nelze tedy říci, zda bude vychytávka omezena jen na služby Applu ve formě FaceTime či iMessage, či zda bude možné uskutečňovat i klasické hovory a posílat textové zprávy skrze operátora. Otazníky rovněž visí nad možným zpoplatněním – tedy zda bude Apple za službu vyžadovat peníze, či ji bude nabízet zdarma například jako GPS. Poměrně zajímavé je nicméně to, že mu měl s její realizací pomoci Qualcomm, který přidal její podporu 5G čipům X60. S ohledem na tuto skutečnost proto nelze vyloučit, že v následujících měsících dorazí s podporou něčeho podobného více výrobců smartphonů a tedy že se stane z “vesmírného signálu” nový standard.