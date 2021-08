Applu unikl přesný název letošních iPhonů. Takto se budou jmenovat

Spekulace točící se kolem názvu letošních iPhonů jsou u konce. Velmi přesný leaker vystupující na Twitteru pod přezdívkou DuanRui totiž před pár hodinami zveřejnil fotku zřejmě části balení chystaných iPhonů, která zachycuje jejich název.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Žádný iPhone 12S, jak se v uplynulých měsících spekulovalo. Letošní modely budou opět označeny “jen” číslovkou a to konkrétně 13 – jejich názvy tedy budou iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro a iPhone 13 Pro Max, čímž si Apple zajistí, že se nebudou tolik plést s předešlou generací iPhonů (tedy alespoň prodejně). Vynechání písmena S navíc značí, že se s ním Apple již na dobro rozloučil, jelikož je to de facto již podruhé, co jej měl podle logiky označování novinek z předešlých let použít, ale nepoužil. Koncovka “S” se totiž měla teoreticky objevit už loni u iPhonů 12, které se mohly jmenovat 11S (tedy samozřejmě podle logiky označování novinek z předešlých let). Pro další vynechávku “S” pak nemusíme chodit příliš daleko – stačí se totiž podívat do roku 2017 a na iPhony 8, které měly být taktéž “jen” iPhony 7S.

Kdy přesně se nové iPhony 13 světu představí zatím oficiálně známo není. Jelikož má však Apple údajně s jejich prodeji velké plány a do konce roku jich chce prodat rekordní množství, měli bychom se novinek dočkat hned na začátku září, aby si Apple zajistil co nejvíce času na prodeje. Odhadem by to tedy mohlo být v týdnu mezi 13. a 17. zářím, přičemž nejpravděpodobnějším dnem je pak úterý 14. září. Pokud se tak stane, pozvánek bychom se měli dočkat nejpozději v úterý 7. září.