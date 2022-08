T-Mobile se spojil se Starlinkem. Nabídne mobilní signál i tam, kde nyní není

Další velký krok pro lidstvo na poli mobilních technologií je tu. Paradoxně v něm však nemá prsty žádný mobilní výrobce, nýbrž “jen” operátor T-Mobile spolu se Starlinem Elona Muska. Čeká nás totiž jejich úzká spolupráce, ze které by mohl do budoucna těžit celý svět.

T-Mobile spolu se Starlinkem oficiálně oznámil, že plánuje na konci loňského roku spustil v Severní Americe novou službu ve formě spojení satelitních technologií Starlinku s telefonními vysílači T-Mobilu. Výsledkem pak nemá být nic jiného než odstranění dosud signálem nepokrytých míst, ze kterých se v současnosti nedá dovolat. Byla by však chyba si myslet, že tato nová síť nabídne vše, na co jsou uživatelé u standardních mobilních sítí zvyklí. K dispozici mají být totiž minimálně zprvu jen textové zprávy, MMS a některé komunikační aplikace. Se surfováním po internetu tedy počítat alespoň prozatím nelze, stejně jako s klasickým GSM voláním.

Kolik si bude T-Mobile za novinku v USA účtovat zatím oznámeno nebylo, jelikož je její spuštění vzdáleno ještě poměrně dost. Už nyní je ale jasné, že jí chce nabízet mezi svými hlavními mobilními tarify, z čehož plyne, že jí hodně věří a očekává, že o ní bude mezi uživateli skutečně velký zájem. Velkým pozitivem je navíc fakt, že chce službu umožnit využívat i zahraničním turistům vstupujícím do USA v rámci reamingu. Zkrátka a dobře, je se na co těšit a zároveň je v co doufat. Pokud by totiž Starlink začalo podporovat více operátorů po celém světě, znamenalo by to, že se prakticky vymýtí případy, kdy se k někomu nemohla dostat pomoc kvůli tomu, že byl mimo dosah signálu.