Ke Starlinku se pravděpodobně půjde připojit z iPhonu

Již dávno neplatí, že je vesmírný internet Starlink v plenkách. Počet jeho satelitů na oběžné dráze Země, které zajišťují prvotřídní pokrytí, prudce roste, díky čemuž se tak stává služba čím dál tím atraktivnější. To se ostatně odráží na pozvolna rostoucím počtu předplatitelů, kterých je podle dostupných informací v současnosti víc než půl milionu. Toto číslo se nicméně nejspíš v dohledné době výrazně změní. Starlink si totiž nyní u amerického certifikačního úřadu FCC zkouší zaregistrovat možnost využívat 2GHz frekvenci pro použití s mobilními uživateli.

Ačkoliv žádost Starlinku neodhaluje žádné specifičtější detaily, právě mobilita je zatím jeho slabinou, byť mnozí uživatelé čekali při jeho ohlášení přesný opak. Přeci jen, když jsou satelity de facto nad celým povrchem Země, obecně se očekávalo, že nebude problém s příjmem internetu ani v případě cestování – jinými slovy že sada zakoupená na příjem bude možná využívat kdekoliv, což se však nestalo. Pro tyto účely musela vzniknout relativně nedávno speciální sada pro příjem například i za pohybu, která je určena mimo jiné pro lodě a tak podobně. Problém je ale v tom, že tento set je poměrně drahý a tedy uživatelsky nepřístupný. Díky 2GHz frekvenci by však mohl být tomuto problému konec, jelikož by signál na ní byl jednak méně ovlivňován překážkami a jednak přijatelnější i pro běžnou elektroniku typu smartphony (byť samozřejmě po určité úpravě).

Poměrně zajímavé je to, že 2GHz nemohl Starlink doposud využívat hlavně z toho důvodu, že na něj jeho satelity nebyly uzpůsobené. Díky nové akvizici však získal pod svá křídla společnost pro výrobu modulů, které by mělo stačit namontovat na satelity a ty by se už o vše potřebné postaraly. Na ty stávající to sice již nepůjde, avšak jelikož jich na oběžnou dráhu vyletí ještě mnoho, s pokrytím v rámci 2GHz by neměl být díky tomu problém.

Co se týče mobilní elektroniky typu smartphonů, jak již zaznělo výše, aby byla schopná přijímat internet od Starlinku, bude jí třeba opatřit moduly, které to umožní. Na toto konto se sluší dodat, že na něčem podobném má údajně Apple již pěkných pár let pracovat a není tedy vyloučeno, že se stane první společností, která ve spolupráci se Starlinkem tento vesmírný internet nabídne. Elon Musk, který za Starlinkem stojí, sice velkým fanouškem Applu není, avšak vzhledem k tomu, jak obrovská uživatelská základna by šla touto spoluprací oslovit je více než pravděpodobné, že všechny antipatie by šly stranou. Zatím je však mobilní starlinkové připojení k iPhonům v plenkách a je možné, že ještě pěkných pár měsíců či v krajním případě let i bude.