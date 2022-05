Starlink RV: Elon Musk představil řešení internetu pro obytné doby a cestovatele

Starlink byl až do dnešního dne pevně spjat s vaší adresou, což kromě ceny bylo také jeho největší omezení. Pokud jste si zkrátka pořídili Starlink na svou adresu, na žádné jiné vám již nefunguje a v případě běžného nebo business řešení ani do budoucna fungovat nebude. Společnost Elona Muska však přichází s řešením označeným jako Starlink RV, které je určené primárně pro cestovatele, a to ideálně v karavanech nebo obytných vozech.

Sama společnost popisuje Starlink RV jako ideální pro zákazníky, kteří cestují do míst, kde je internetové připojení nespolehlivé nebo zcela nedostupné. Uživatelé mohou očekávat vysokorychlostní internet s nízkou latencí v oblastech, které jsou na interaktivní mapě Starlink označeny jako „Dostupné“ a nižší rychlost připojení během špičky v oblastech označených jako „Čekající“. Jedná se o místa, kde se připojuje množství uživatelů, a proto může dojít ke snížení výkonu připojení. Starlink pro obytné vozy není určen pro použití za pohybu, ale je nutné jej používat pouze v situacích, kdy stojíte na místě.

Samotný přijímač má čtvercový tvar a připomíná téměř 1:1 přijímače určené pro Business uživatele Starlinku, zatímco klasický Starlink pro domácnosti je kulatý. Co se nás týká, tak aktuálně je pokryta celá západní a jižní Evropa s tím, že v podstatě chybí již jen severní země jako je Norsko, Švédsko, Finsko a Estónsko. Pokud však cestujete na západ nebo na jih, pak vám bude fungovat Starlink RV bez problémů.