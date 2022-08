Starlink v ČR výrazně zlevnil

Pokud vás láká Muskův vesmírný internet Starlink, ale doposud jste se mu vyhýbali kvůli vysoké ceně, pak vězte, že nyní je jeho pořízení a následné provozování o poznání výrazně přívětivější. Starlink totiž poměrně velkoryse snížil jak měsíční poplatek za provoz, tak i pořizovací cenu hardwaru, který je pro jeho příjem potřeba.

Když na konci září 2021 v České republice Starlink odstartoval, Musk si účtoval 12 999 Kč za přijímací hardware a dalších 2579 Kč měsíčně za příjem internetu. Tyto ceny jsou však již naštěstí minulostí. Počet uživatelů Starlinku totiž zřejmě narostl natolik, že si mohla společnost cenu dovolit poměrně výrazně srazit – konkrétně u hardwaru na 9100 Kč a na 1400 Kč měsíčně za příjem internetu jako takového. Ano, stále se jedná o do jisté míry absurdní částku, vezmeme-li v potaz, že v prvním čtvrtletí letoška byla průměrná rychlost downloadu Starlinku jen kolem 100 Mb/s, což je hodnota, kterou strčí optické připojení za zlomek ceny do kapsy, avšak minimálně pro technologické nadšence je sleva rozhodně vítaná. Ale kdo ví, třeba se Muskovi za pár let podaří cenu Starlinku srazit natolik, že již bude s klasickými poskytovateli internetu srovnatelná a díky tomu se tak stane tento “vesmírný internet” běžnou součástí našich životů.

