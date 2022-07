Jak se dovolat z míst, kde je mizerný signal? Stačí udělat jedinou věc

Pokud se zajímáte o takzvaný Survival, pak vám jméno Marek Chlíbek alias Dago není cizím. Pro všechny ostatní se jedná o člověka, který na svém YouTubu kanálu ukazuje techniky přežití v různých nepřiznivých situacích, což mimo jiné učí také na svých školeních. Pro nás je však zajímavé především jeho poslední video, kde vysvětluje, jak získat lepší signál u svého smarpthone i v místech, kde téměř žádný signál není a váš telefon zkrátka nefunguje.

Jedná se o nouzové řešení v případech, kdy si potřebujete zavolat pomoc nebo musíte udělat nějaký jiný telefonní hovor z místa, kde běžně signál nemáte nebo je jen velmi slabý. Jak vysvětluje Dago, problém se signálem většinou spočívá v tom, že různé vysílače mají různé sítě a zatím co 4G/LTE a 3G je rozšířeno sice na velké části země, v případě 2G je tato část mnohem větší. Pokud máte na svém telefonu zapnuté 3G nebo rychlejší připojení jako je 4G, případně 5G, pak se telefon automaticky připojuje k těmto sítím, a to i v případě, kdy je jejich signál mizivý. Pokud však přepnete na 2G, což u novějších iPhonů uděláte tak, že zcela vypnete mobilní data, pak se telefon připojí do 2G sítě, jejíž pokrytí signálem je lepší.

Než se opět najde někdo, kdo bude psát do komentářů, že iPhone bez internetu je přece k ničemu, pak ještě jednou zdůrazňuji, že tento postup je ideální v případech, kdy opravdu nemáte signál a potřebujete si zavolat, například nějakou horskou službu nebo jinou pomoc. Tento postup funguje u všech smartphonů a vždy stačí pouze přepnout data na 2G, případně vypnout datovou síť úplně.