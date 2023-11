Recenze JBL Charge 5 WIFI: Nová generace populárního modelu konečně s podporou AirPlay!

V dnešní recenzi se podíváme na jeden z nejoblíbenějších přenosných reproduktorů od společnosti JBL, a to na model Charge, který se nyní prodává již ve své 5. generaci. A jak již název napovídá, tentokrát se JBL podařilo odstranit jeden z často kritizovaných neduhů, které předchozí generace trápil. Pojďme se podívat, jak si letošní novinka vedla v testu.

Specifikace

I s pátou generací si Charge zachovává hlavní charakteristiky, kvůli kterým si jej oblíbilo obrovské množství majitel. O zvuk se v tomto případě stará dvojice dynamických měničů, první o rozměrech 53 x 93 mm, který slouží jako woofer, a druhý 20 mm tweeter. Celkově sestava dvou měničů disponuje kombinovaným frekvenčním rozsahem 60 Hz – 20 kHz a kombinovaným výkonem 40 W (30 W RMS woofer, 10 W RMS tweeter). Uvnitř reproduktoru se nachází kapacitně poměrně masivní baterie o kapacitě velice solidních 14 100 mAh (ekvivalent 52 Wh), díky které reproduktor vydrží zhruba 20 hodin přehrávání (v závislosti na způsobu využití), nebo která dokáže nabít například připojený telefon. Nabíjení baterie zabere zhruba 6 hodin při využití 5V/3A.

Z hlediska konektivity zde najdeme Bluetooth 5.3 a především pak WiFi (kompatibilní se všemi moderními standardy), díky které je poprvé v produktové řadě Charge k dispozici také Apple AirPlay 2. generace. Vyjma toho reproduktor podporuje také další formy síťového provozu, jako je Alexa Multi-Room Music, Chromecast, Tidal Connect či Spotify Connect. Reproduktor dále nabídne certifikaci odolnosti IP67 nebo podporu doprovodné aplikace JBL One. Reproduktor jako takový váží rovný 1 kg a je k dispozici pouze v jednom barevném provedení, a to v černé barvě.

Provedení

Z hlediska designu a provedení si reproduktor zachovává stejné rysy, jako tomu bylo u předešlých generací, byť k jistým designovým změnám došlo. Reproduktor je stále válcovitého tvaru, přičemž většinu jeho povrchu tvoří odolná vroubkovaná textilie. Na spodní straně reproduktoru najdeme pogumovanou základnu, která se stará o stabilní usazení reproduktoru. Na čelní straně nyní najdeme velké embosované logo JBL, pod kterým se nachází notifikační dioda zobrazující například párovací režim, ale především pak úroveň nabití baterie. Na horní straně najdeme běžnou paletu ovládacích tlačítek (viz níže) a na zadní straně pak konektorovou výbavu. Konkrétně jde o USB-C nabíjecí konektor a USB-A (bohužel) konektor pro nabíjení připojeného zařízení, tedy například telefonu či tabletu. Bočnice reproduktoru jsou pogumované a doplněné proti nárazovými výztuhami, které by měly alespoň trochu minimalizovat případné poškození způsobené pádem reproduktoru na zem.

Ovládání

Ovládání reproduktoru je velice snadné a přímočaré, a to jak prostřednictvím fyzických ovládacích tlačítek, tak skrze aplikaci (či rozhraní AirPlay). Paleta fyzických tlačítek na reproduktoru obsahuje tlačítka + a – pro úpravu hlasitosti, dále dvojici hlavních funkčních tlačítek pro zapnutí/vypnutí a Bluetooth párování a dále dvojici doprovodných tlačítek které obsahují tlačítko s funkcemi play/pause/skip a tlačítko dedikované pro funkci JBL Moment, která je dostupná po registraci v aplikaci JBL One.

Ovládání v aplikaci je také velice jednoduché a probíhá na klasickém ovládacím widgetu, který je podobný tomu, jako je ten systémový pro AirPlay. V aplikaci je možné kromě základních ovládacích prvků využít i možnosti individualizace ekvalizéru, základní možnosti správy zařízení a pochopitelně také nastavení AirPlay či jiných ekvivalentních řešení. Celý proces je velice snadný a zvládne jej každý uživatel.

Zvuk

Tím nejdůležitějším je pochopitelně zvuk a zde se společnosti JBL daří s každou generací připravit velice líbivě a moderně znějící reproduktor. Pochopitelně i 5. generace není výjimkou a i v továrním nastavení Charge 5 poskytuje čistý přednes s relativně silnými basy (které i v defaultním nastavení působí mírně zesíleným dojmem). Jak již padlo výše, charakter zvuku je možné si poměrně výrazně přizpůsobit prostřednictvím třípásmového ekvalizéru v aplikaci JBL One. Zde je ovšem nutné poukázat na nedostatek, neboť v aplikaci (minimálně nyní) není možné vytvářet presety ekvalizéru. Je tedy možné využívat ten aktuálně nastavený, případně jej vyresetovat do defaultních hodnot. To je škoda, neboť mít vícero připravených možností rozhodně není na škodu a jinak si chcete nastavit zvukový profil na hlasitý poslech podcastu, a jinak na různé hudební žánry. Zrovna v tomto případě jde však o nedostatek, který by mohl do budoucna vyřešit například update aplikace JBL One. Kromě výše uvedeného však není reproduktoru po zvukové stránce příliš co vytknout. Zvukový přednes je solidní, míra hlasitosti odpovídá velikosti a celkovému výkonu, kompatibilita s AirPlay pak umožňuje různé varianty vícekanálového zapojení a pokud tedy máte doma (nebo kdekoliv jinde) na WiFi připojeno vícero AirPlay kompatibilních reproduktorů, dají se s tím dělat doslova psí kusy.

Závěr

JBL Charge 5 WIFI úspěšně navazuje na předešlé generace této populární série. V tomto konkrétním případě navíc reproduktor maže jeden z hlavních neduhů, které byly historicky předešlým generacím často vytýkány. Přítomnost WiFi a kompatibilita s Apple AirPlay významně rozšiřují schopnosti a míru využitelnosti reproduktoru v domácnosti. To, v kombinaci s velmi dobrou výdrží, již tradičním zvukovým projevem a bezproblémovou kvalitou zpracování, dělá z tohoto modelu velice atraktivní reproduktor, který si, stejně jako jeho předešlé generace, najde spoustu spokojených majitelů. A pokud pro vás není přítomnost WiFi a kompatibilita s Apple AirPlay důležitá, Charge 5 se prodává i v základní konfiguraci, která je o zhruba 1 500 Kč levnější.