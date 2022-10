iOS 16.1 způsobuje na iPhonech problémy s WiFi

Ani nedávno vydaný iOS 16.1 není bohužel tak úplně bezchybný. Poté, co si u něj začali někteří jablíčkáři stěžovat na horší výdrž baterie či sekání, totiž začíná čím dál tím víc jablíčkářů naříkat na to, že se jim po instalaci systému začaly iPhony náhodně odpojovat od WiFI.

Problémy s WiFi se projevují hned v několika formách. Některým jablíčkářům zkrátka náhodně vypadává WiFi připojení při používání, jiným se zase odpojuje po uzamčení telefonu a to třeba navíc jen v noci. Poměrně zajímavé je pak to, že problém nepomohly vyřešit ani resety síťových nastavení a ani obnovení telefonů jako takových. Je tedy jasné, že je chyba softwarového rázu a je na Applu, aby jí některou z budoucích softwarových aktualizací co nejlépe vyřešil.

Jelikož se stížnosti začínají objevovat ve větší míře teprve v posledních několika dnech, je pravděpodobné, že o nich Apple buď ještě vůbec neví, nebo je s jejich opravami teprve na úplném začátku. Je proto velkou otázkou, zda lze s opravným updatem počítat již v průběhu příštího týdne, nebo bude potřebovat na vše kalifornský gigant více času a s aktualizací přispěchá až přespříští týden.

