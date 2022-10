5 tipů pro zrychlení iPhonu s iOS 16.1

Apple před několika dny vydal očekávanou aktualizaci iOS 16.1. Tato aktualizace přichází s několika novými funkcemi, které kalifornský gigant nestihl dokončit, otestovat a vložit do první verze iOS 16, kromě toho jsme se ale dočkali i oprav všemožných chyb a bugů. Jak už to ale prakticky po každé aktualizaci bývá, tak se najde hrstka uživatelů, která si začne stěžovat na zpomalení iPhonů. Ve většině případech se tohle týká starších jablečných telefonů, občas jsou však zahrnuty i novější modely. Pojďme se proto společně v tomto článku podívat na to, jak lze pomocí 5 tipů váš iPhone s iOS 16.1 zrychlit.