8 nejlepších tipů v iOS 16.1

Jednou z hlavních novinek v iOS 16.1 je bezesporu přidání podpory aplikací třetích stran pro Aktivity živě. Doposud jsme se s Aktivitami živě mohli setkat pouze u nativních aplikací, což se však konečně mění. Pokud jste Aktivity živě doposud nevyužili, tak se jedná o jakási živá oznámení, která se nachází přímo na zamknuté obrazovce a v reálném čase zobrazují nějaké informace. Může se jednat třeba o odpočet času minutky, v iOS 16.1 se pak mohou zobrazit informace o stavech sportovních zápasů, času do příjezdu Uberu, době aktuálního cvičení a další data z aplikací třetích stran.

Druhou hlavní novinkou, se kterou přichází iOS 16.1, je rozhodně Sdílená knihovna fotek na iCloudu. Této funkci věnoval Apple při představení nového iOS 16 opravdu dlouhou dobu, na přidání jsme si však museli počkat. Pokud si Sdílenou knihovnu fotek na iCloudu aktivujete a nastavíte, tak dojde k vytvoření druhé knihovny fotek, kterou můžete sdílet s rodinou, kamarády a dalšími osobami. Do této knihovny pak mohou přispívat všichni účastníci vlastním obsahem. Tento obsah však budou schopni všichni účastníci také upravovat, mazat a dále s ním pracovat. Pro aktivaci a nastavení stačí přejít do Nastavení → Fotky → Sdílená knihovna.

Na starších iPhonech s Touch ID si od pradávna mohou uživatelé nastavit zobrazení procentuálního ukazatele baterie v horní liště. Novější iPhony s Face ID však o tuto možnost přišly, jelikož podle Applu nebylo vedle výřezu pro tuto informaci dostatek místa. S příchodem iPhonů 13 (Pro) však došlo ke zmenšení výřezu, takže místa bylo rázem k dispozici více než dost, Apple se však této příležitosti nijak nechopil. Nakonec v iOS 16 přidal možnost pro zobrazení procent baterie přímo v samotné ikoně baterie, což mohl udělat již před několika lety. Nebyl by to však Apple, kdyby tady nebylo jedno malé „ale“. Doposud totiž nebyl ukazatel procent baterie k dispozici pro iPhone XR, 11, 12 mini a 13 mini, což se však v iOS 16.1 mění a konečně je ukazatel k dispozici opravdu pro všechny. Jeho aktivaci provedete v Nastavení → Baterie, kde zapněte přepínačem Stav baterie.

V novém iOS 16 posílil Apple také ochranu soukromí uživatelů, a to mimo jiné funkcí, která zamezuje neomezený přístup aplikací ke schránce. Pokud jste totiž ve starších verzích iOS cokoliv zkopírovali, tak k tomuto obsahu mohly aplikace libovolně přistupovat, což mohlo vést k únikům dat. V novém iOS 16 vás tak aplikace musí prvně požádat o udělení přístupu ke schránce, bez kterého s ní nemůže pracovat. Zpočátku si uživatelé stěžovali, že je tato nová funkce příliš přísná, a že zobrazuje žádosti ve stejných aplikacích velmi často, a tak v iOS 16.0.2 přišla oprava v podobě snížení přísnosti. V novém iOS 16.1 si pak uživatelé mohou přímo u aplikací nastavit, zdali jim (ne)chtějí přístup ke schránce povolit. Stačí přejít do Nastavení → [název aplikace] , kde už je tato sekce k dispozici.

Určitě už jste se někdy ocitli v situaci, kdy jste si z App Store nechali na pozadí stahovat nějakou větší aplikaci (nejčastěji hru) s tím, že mezitím budete dělat něco jiného, a poté se pustíte do hraní. Často však nastává problém, jelikož některé hry a další aplikace stahují dodatečný obsah ještě po prvním spuštění, což může trvat několik dalších (desítek) minut, takže uživatel musí čekat. Aby k tomuto nedocházelo, tak Apple přišel v iOS 16.1 s novou funkcí v podobě automatického stahování tohoto obsahu v nových aplikacích. Pro aktivaci stačí přejít do Nastavení → App Store , kde v kategorii Automatická stahování aktivujte možnost Obsah v aplikacích.

Dosah pro iPhone 14 Pro (Max)

Uživatelé větších iPhonů mohou již delší dobu využívat funkci Dosah, která přesune horní polovinu displeje do spodní časti, díky čemuž mohou i nadále pracovat s využitím jediné ruky. Tato funkce je samozřejmě k dispozici i na iPhone 14 Pro (Max), problém byl však doposud v tom, že se při využití Dosahu do spodní části nepřesunul Dynamic Island, který slouží svým způsobem jako „dodatečné tlačítko“ na displeji a můžete s ním pracovat. Pokud jste s tím měli problém, tak byste měli vědět, že v iOS 16.1 došlo k opravení a nově se při aktivaci Dosahu na nejnovější vlajkové lodi do spodní části obrazovky přesune i Dynamic Island.