Apple vydal iOS 16.1! Co vše nové přináší?

iOS 16.1 plný nejrůznějších upgradů pro iPhony je konečně venku! Pokud jste se jej tedy nemohli dočkat a odolali jste vábení veřejného beta testování, můžete si jej nyní konečně stáhnout ve veřejné verzi klasicky přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru. Jen myslete na to, že je iOS 16.1 suverénně nejchtěnějším operačním systémem, který Apple dnes vydává, což ve výsledku neznamená nic jiného než to, že se o jeho stažení v tuto chvílí snaží desítky, možná dokonce stovky milionů jablíčkářů. Je proto možné, že rychlost stahování bude zprvu mizerná a dokonce i to, že vám bude update nabídnut až v rámci několika nadcházejících minut. Čím dál tím později od 19. hodiny se však bude situace zlepšovat.

iOS 16.1 novinky

Tato aktualizace přichází se sdílenou knihovnou fotek na iCloudu, která vám usnadní sdílení a aktualizaci rodinných fotek. Toto vydání dále přidává do živého přehledu aktivit podporu aplikací od nezávislých vývojářů a obsahuje i další funkce a opravy pro iPhone. Informace o zabezpečení obsaženém v aktualizacích softwaru Apple najdete na následující webové stránce https://support.apple.com/kb/HT201222

Sdílená knihovna fotek na iCloudu

Samostatná knihovna pro bezproblémové sdílení fotek a videí až s pěti dalšími lidmi

Když knihovnu nastavujete nebo se k ní připojujete, nastavovací pravidla vám pomůžou snadno přidat starší fotky podle data nebo podle lidí, kteří na fotkách jsou

Knihovna obsahuje filtry pro rychlé přepínání mezi prohlížením sdílené knihovny, osobní knihovny nebo obou knihoven zároveň

Sdílení úprav a oprávnění dovoluje všem účastníkům přidávat fotky, upravovat je, označovat jako oblíbené, doplňovat k nim popisky nebo je mazat

Přepínač sdílení v aplikaci Fotoaparát vám umožňuje odesílat pořízené fotky přímo do sdílené knihovny nebo zapnout automatické sdílení s ostatními účastníky detekovanými v dosahu rozhraní Bluetooth

Aktivity živě

Na Dynamic Islandu a na uzamčené obrazovce modelů iPhone 14 Pro je k dispozici živé sledování aktivit aplikací od nezávislých vývojářů

Peněženka

Máte‑li v Peněžence uložené klíče od auta, hotelového pokoje a další, můžete je bezpečně sdílet prostřednictvím aplikací pro zasílání zpráv, například Zprávy, Mail nebo WhatsApp

Domácnost

Je k dispozici podpora standardu Matter – nové propojovací platformy pro chytré domácnosti, která umožňuje spolupráci široké škály domácího příslušenství napříč ekosystémy

Knihy

Když začnete číst, ovládání čtečky se automaticky skryje

Tato aktualizace dále obsahuje opravy chyb pro iPhone:

V seznamu konverzací v aplikaci Zprávy se mohly objevovat smazané konverzace

Při použití funkce Dosah nebyl k dispozici obsah Dynamic Islandu

Při použití aplikace VPN se v některých případech nemuselo připojit rozhraní CarPlay

Některé funkce můžou být k dispozici jen ve vybraných oblastech nebo na vybraných zařízeních Apple. Informace o zabezpečení obsaženém v aktualizacích softwaru Apple najdete na následující webové stránce https://support.apple.com/kb/HT201222