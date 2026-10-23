ChatGPT se za vás nově přihlásí na weby, aniž by znal vaše heslo. Postará se o to 1Password

Umělá inteligence toho dnes zvládne opravdu hodně, jenže jakmile po ní chcete něco, co vyžaduje přihlášení k vašemu účtu, často narazíte na problém, kdy se buď musíte přihlásit sami, nebo jí své přihlašovací údaje nějakým způsobem zpřístupnit. Právě to však chce nyní změnit populární správce hesel 1Password, který představil novinku s názvem 1Password for Agents. Ta umožní AI asistentům přihlašovat se na nejrůznější weby bez toho, aniž by vůbec znali vaše hesla. A co je nejlepší, podpora se chystá také pro ChatGPT.
Celé řešení funguje podle dostupných informací poměrně jednoduše. Představte si například, že umělé inteligenci zadáte úkol, aby vám naplánovala výlet, vyřídila rezervaci nebo nakoupila určité zboží. Jakmile při jeho plnění narazí na web vyžadující přihlášení, požádá prostřednictvím 1Password o přístup k danému účtu. Vám následně dorazí žádost, ve které uvidíte, jaké přihlašovací údaje chce AI použít a proč. Pokud vše schválíte, 1Password je automaticky vyplní do přihlašovacího formuláře a asistent může pokračovat v práci.
Zásadní přitom je, že samotná umělá inteligence heslo vůbec neuvidí, natož aby si jej mohla někam uložit. Přihlašovací údaje totiž zůstávají pod kontrolou 1Password, který navíc ověřuje identitu AI agenta pomocí speciálního digitálního klíče. Po přihlášení jsou pak údaje z formuláře odstraněny, aby je asistent nemohl znovu použít. Přístup k ostatním heslům ve vašem trezoru přitom nedostane.
Podporu dostane i ChatGPT
Možná ještě zajímavější je pak za mě osobně seznam služeb, se kterými chce 1Password spolupracovat. Vedle asistentů Meta Muse a Grok Bot, pro které se integrace začne zavádět v následujících dnech, se totiž počítá také s Claude Duet od Anthropicu či nástroji ChatGPT Work a Dots od OpenAI. U těch však zatím není jasné, kdy přesně se podpora objeví.
Zajímavé je i to, že bude dostupná bez dalších poplatků pro uživatele individuálních a rodinných tarifů 1Password vedených na doméně 1Password.com. Účty na evropské doméně 1Password.eu zatím podporovány nejsou, což může být pro některé evropské uživatele nepříjemné.
Za mě je tato novinka jako jeden z důležitých kroků k tomu, aby AI asistenti začali být skutečně užiteční i mimo obyčejné konverzace. Pokud totiž mají v budoucnu za uživatele vyřizovat nákupy, rezervace nebo administrativu, bez bezpečného přístupu k jejich účtům se jednoduše neobejdou. Samozřejmě to neznamená, že přihlášenému asistentovi můžeme automaticky důvěřovat ve všem, co na webu provede. Možnost nechat jej pracovat bez předávání hesel je však rozhodně vítaným posunem.