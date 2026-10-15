Česká konkurence ChatGPT roste. Seznam AI propojuje další služby a týdně jej využívá přes půl milionu lidí

Umělá inteligence se v posledních letech stala jedním z hlavních témat technologického světa a zatímco největší pozornost na sebe strhávají především ChatGPT, Gemini či Claude, pozadu nechce zůstat ani český Seznam. Ten totiž svůj nástroj Seznam AI postupně rozšiřuje o další možnosti a stále více jej propojuje s vlastními službami. A jak nyní společnost oznámila, její umělou inteligenci využívá každý týden už více než půl milionu uživatelů, což je poměrně zajímavé číslo, které ukazuje, že si české řešení dokáže najít své místo i vedle zahraniční konkurence.
Jednou z hlavních výhod, na kterou Seznam dlouhodobě sází, je propojení umělé inteligence s vlastním ekosystémem. Společnost totiž provozuje celou řadu služeb, které Češi pravidelně využívají, ať už jde o vyhledávání, Mapy.com, Zboží.cz, Firmy.cz nebo zpravodajské weby. Právě jejich propojení s AI může uživatelům usnadnit získávání informací, aniž by museli jednotlivé služby samostatně procházet.
Smyslem je dle slov Seznamu především nabídnout odpovědi, které budou vycházet z konkrétních a aktuálních informací dostupných v rámci jeho služeb. Uživatel tak například nemusí hledat informace na několika různých místech, ale může svůj požadavek formulovat přirozeným jazykem a nechat si připravit odpověď. Právě znalost českého prostředí a místních reálií považuje Seznam za jednu ze svých hlavních konkurenčních výhod.
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Zajímavé je také tempo, jakým Seznam AI získává uživatele. Ještě na jaře společnost hovořila o více než půl milionu uživatelů měsíčně, zatímco nyní stejnou hranici překonává v rámci jediného týdne. Přestože tato čísla sama o sobě nevypovídají o tom, jak intenzivně lidé službu používají, naznačují, že zájem o českého AI asistenta roste.
Seznam přitom dlouhodobě pracuje také na vlastních jazykových modelech SeLLMa, které mají vynikat především znalostí češtiny. Jejich vývoj má společnosti umožnit větší nezávislost na zahraničních poskytovatelích umělé inteligence a zároveň lepší přizpůsobení nástroje potřebám českých uživatelů.
Z mého pohledu je právě propojení s ostatními službami tím, co může Seznam AI odlišit od konkurence. Vytvořit dalšího chatbota totiž dnes samo o sobě nestačí. Pokud však dokáže uživatelům skutečně usnadnit hledání produktů, míst nebo informací z českého prostředí, může se z něj postupně stát užitečný pomocník pro každodenní používání. Zda se mu to podaří, ukáže především další rozšiřování jeho funkcí.
Ukacko AI, není to české :) jen nástorj oligarchu ze SSSR jeste lepe ovladat tady masy (blby) a směrovat je zprávami tak jak potřebují…aby měli rádi ukacko a tím si zlevnovali svou cenu práce apod. Trapné, nepoužívejte to.