Seznam vydal novou aplikaci pro iPhone. Vlastní Kalendář propojuje s Email.cz

Seznam.cz dnes rozšířil svou nabídku mobilních aplikací o novinku, která by mohla potěšit především uživatele jeho e-mailových služeb. Do App Storu totiž dorazila samostatná aplikace Kalendář, která navazuje na Email.cz a přenáší do telefonu funkce, které byly doposud dostupné především prostřednictvím webové verze služby. Seznam přitom vsadil hlavně na jednoduchost a srozumitelnost, takže se nesnaží přijít s komplikovaným nástrojem pro plánování, ale spíše s klasickým kalendářem pro každodenní použití.
Nová aplikace má sloužit pro organizaci pracovních schůzek i běžného osobního života. Uživatelé si v ní mohou hlídat rodinné povinnosti, návštěvy lékaře, kroužky, osobní události a samozřejmě další naplánované aktivity. Největší smysl bude mít pochopitelně pro lidi, kteří již používají Email.cz. Do aplikace se totiž stačí přihlásit stejnými přihlašovacími údaji a uživatel následně získá přístup ke svému stávajícímu kalendáři.
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Email a Kalendář mají vytvořit jeden celek
Právě propojení s Email.cz je jedním z hlavních důvodů, proč Seznam samostatnou aplikaci vytvořil. Podle produktové manažerky Blanky Řádové dává společnosti smysl doplnit e-mailovou aplikaci právě o kalendář, jelikož společně vytvářejí prostředí, ve kterém může uživatel vyřizovat poštu a současně mít přehled o svém čase. Mobilní Kalendář proto nabízí klíčové funkce a výhody, které uživatelé znají z jeho webové varianty.
Seznam navíc současnou podobu aplikace nepovažuje za konečnou. Už nyní avizuje další rozšiřování funkcí a do budoucna počítá také s možnostmi zaměřenými na firemní využití. Jak přesně budou vypadat, však zatím neprozradil.
Pro české uživatele iPhonů jde každopádně o zajímavou alternativu k systémovému Kalendáři od Applu či řešením od Googlu a Microsoftu, zejména pokud už jsou pevně usazeni v ekosystému služeb Seznamu. Aplikace Kalendář je ode dneška dostupná pro iPhone prostřednictvím App Storu, přičemž Seznam ji současně vydal také pro zařízení s Androidem prostřednictvím Google Play.