Seznam.cz spustil svého AI asistenta pro všechny! Vyzkoušet ho můžete zdarma

Seznam.cz výrazně rozšiřuje dostupnost svého chytrého pomocníka. Beta verze Seznam Asistenta je nově dostupná všem přihlášeným uživatelům, kteří si ji mohou vyzkoušet přímo na domovské stránce Seznam.cz, ve vyhledávání, v aplikaci Seznam nebo na samostatném webu asistent.seznam.cz. Český internet tak dostává další nástroj, který má lidem ušetřit čas a usnadnit práci s informacemi.
Princip fungování je vlastně velmi jednoduchý. Uživatel Asistentovi napíše, co potřebuje zjistit, porovnat nebo vyřešit, a nástroj se pokusí najít relevantní podklady, zanalyzovat je a srozumitelně shrnout. Pomoci tak může při běžných otázkách, sledování aktuálního dění, nákupech, hledání návodů, porovnávání možností nebo třeba rozhodování mezi více variantami.
Velkou výhodou Seznam Asistenta má být především napojení na široký ekosystém služeb Seznam.cz. Nástroj aktuálně využívá data z Vyhledávání, zpravodajských webů, Zboží.cz, Počasí.cz, Firmy.cz, Sport.cz, Jízdních řádů nebo televizního programu. Díky tomu by měl být zajímavý hlavně pro české uživatele, kteří často hledají odpovědi související s tuzemským prostředím.
Seznam navíc staví Asistenta na vlastních technologiích jazykových modelů SeLLMa. Podle Petera Pekaroviče z divize Seznam AI se kvalita nástroje každý měsíc zlepšuje a pozitivní uživatelská zpětná vazba se už blíží hranici 90 %. Na produkt v beta verzi jde rozhodně o slušné číslo.
Do budoucna chce Seznam Asistenta dál rozšiřovat napříč celým svým ekosystémem. Cílem je, aby uživatel stručně popsal, co potřebuje, a dostal co nejkompletnější řešení bez nutnosti složitě přeskakovat mezi jednotlivými službami. Právě v tom může být síla podobných nástrojů největší.
Je samozřejmě otázkou, jak dobře se Seznam Asistent prosadí vedle globálních AI nástrojů typu ChatGPT, Gemini nebo Claude. Na druhou stranu má jednu obrovskou výhodu. Zná český internet, české služby a český kontext. A pokud se mu podaří tyto věci spojit do opravdu pohodlného pomocníka, může jít o jednu z nejzajímavějších tuzemských AI novinek poslední doby.