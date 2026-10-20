WhatsApp pro iPhone dostane vlastní internetový prohlížeč

WhatsApp patří mezi nejpoužívanější komunikační aplikace na světě, a přestože se může zdát, že už toho svým uživatelům nemá příliš co nabídnout, jeho vývojáři neustále pracují na dalších vylepšeních. Některá jsou přitom poměrně zásadní, jiná naopak řeší drobnosti, které ale dokážou každodenní používání aplikace výrazně zpříjemnit. A přesně do druhé kategorie spadá novinka, kterou nyní odhalila nejnovější testovací verze WhatsAppu pro iPhone. Vývojáři totiž připravují integrovaný internetový prohlížeč, díky kterému už nebude nutné při otevírání odkazů přeskakovat do Safari, Chromu či jiného prohlížeče. Vše totiž půjde vyřídit přímo v aplikaci.
Na připravovanou novinku upozornil server WABetaInfo, který ji objevil v testovací verzi WhatsAppu pro iOS s označením 26.41.10.72 distribuované prostřednictvím TestFlightu. A přestože zatím není funkce dostupná ani samotným beta testerům, vývojáři už mají její podobu zřejmě poměrně dobře promyšlenou.
Princip fungování bude přitom velmi jednoduchý. Jakmile vám někdo ve WhatsAppu pošle odkaz na webovou stránku, článek, video nebo třeba internetový obchod, budete jej moci otevřít přímo v prostředí aplikace. Namísto automatického přesměrování do Safari se tak zobrazí vestavěný prohlížeč, ve kterém si obsah prohlédnete a následně se jednoduše vrátíte do původní konverzace. Je přitom zajímavé, že nejde o úplně novou technologii. WhatsApp totiž už dříve začal experimentovat s otevíráním vybraných firemních webů přímo v aplikaci. Tato možnost však byla omezena pouze na určité stránky splňující stanovené technické požadavky. Nyní chce Meta tato omezení odstranit a umožnit otevírání prakticky libovolných odkazů sdílených v konverzacích.
Dobrou zprávou je, že WhatsApp nebude nikoho do používání vlastního prohlížeče nutit. V nastavení aplikace, konkrétně v sekci Chaty, totiž přibude nová položka In-app browser, prostřednictvím které si uživatelé budou moci rozhodnout, zda chtějí odkazy otevírat přímo ve WhatsAppu, nebo nadále využívat svůj výchozí internetový prohlížeč. Při prvním zapnutí funkce se navíc zobrazí krátké vysvětlení jejího fungování. A pokud byste si používání vestavěného prohlížeče později rozmysleli, nebude problém vrátit se k původnímu způsobu otevírání odkazů. Dokonce i při aktivovaném interním prohlížeči má zůstat možnost otevřít konkrétní stránku ve výchozím prohlížeči prostřednictvím nabídky se třemi tečkami.
Vývojáři mysleli také na správu uložených dat. Přímo v nastavení vestavěného prohlížeče totiž bude možné mazat soubory cookie, mezipaměť a další údaje vznikající při procházení internetových stránek. Podle WABetaInfo mají být tato data ukládána lokálně v zařízení a WhatsApp nemá získávat přehled o tom, jaké odkazy uživatelé v konverzacích otevírají.
Za mě je tato novinka poměrně příjemné vylepšení, které může při každodenním používání WhatsAppu ušetřit spoustu zbytečného přepínání mezi aplikacemi. Na druhou stranu si dokážu představit, že řada uživatelů bude i nadále preferovat Safari, například kvůli svým uloženým heslům, záložkám nebo rozšířením. O to lepší je, že Meta podle všeho ponechá rozhodnutí čistě na nich. Háček je zatím pouze v dostupnosti. Novinka je stále ve vývoji a není zpřístupněna ani beta testerům. Kdy přesně se dostane do veřejné verze WhatsAppu pro iPhone, proto zatím není jasné. Vzhledem k tomu, že už se ale její rozhraní objevilo v testovacím sestavení aplikace, je evidentní, že na ní vývojáři aktivně pracují.