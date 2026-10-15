WhatsApp kopíruje FaceTime. Do hovoru už brzy pozvete kohokoliv pouhým odkazem

Populární appka od Mety spouští dlouho očekávanou novinku. Nese označení „volání pro hosty“ a její princip je naprosto jednoduchý. Do hlasové konverzace či videohovoru nyní můžete přizvat úplně kohokoliv. Zcela při tom odpadá nutnost mít v telefonu nainstalovanou aplikaci nebo mít uživatelský profil.
Maximální soukromí a virtuální čekárna
Meta zdůrazňuje, že i tyto otevřené hovory nadále chrání koncové šifrování. Jsou zcela zdarma, netrápí je žádné časové limity a najednou se do nich může zapojit až 32 lidí. Připojení cizích osob ovšem neprobíhá automaticky. Každý host bez účtu se po kliknutí na pozvánku přesune do jakési „virtuální čekárny“ a čeká na schválení od zakladatele konference. Ten má nad hovorem plnou kontrolu a může návštěvníky kdykoli „vyrazit“. Z důvodu ochrany soukromí jsou hostům skryta telefonní čísla ostatních účastníků. Mají také zakázáno odesílat textové zprávy do chatu a nesmí do místnosti přidávat další osoby. Během hovoru jim však nechybí žádné důležité komunikační nástroje. Mohou bez potíží sdílet svou obrazovku, hlásit se o slovo pomocí virtuální zvednuté ruky nebo reagovat na dění rychlými emotikony palce a srdce.
Odkazy v prohlížeči a plány s kalendáři
Vygenerování přístupového odkazu vyžaduje minimum úsilí. Uživatelé ho naleznou přímo v záložce Hovory pod ikonou „+“, odkud jej mohou obratem rozeslat. Připojení hosté pak konverzaci jednoduše obsluhují z prostředí běžného webového prohlížeče na svém počítači.
Služba má před sebou ještě jedno důležité rozšíření. Během letošního roku chce WhatsApp spustit integraci kalendářů Google a Outlook. Možností připojit se k hovoru přes obyčejný link v prohlížeči tak Meta de facto stahuje náskok konkurenční služby FaceTime, která stejnou funkcionalitu nabízí už od vydání iOS 15. Krok velmi vítám, neboť znám dost lidí, kteří WhatsApp používají. Stejně tak dost lidí, kteří mu nehoví. Případné plánování hovoru bude tak o dost snažší.