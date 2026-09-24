iOS 27.2 vylepší jednu z nejlepších novinek FaceTime! Dual Capture už nebude omezen jen na dva lidi

Jednou z nejzajímavějších novinek iOS 27 je bezesporu Dual Capture ve FaceTime, díky kterému můžete během videohovoru používat přední i zadní fotoaparát iPhone současně. Zatímco jedním záběrem tak ostatní vidí vás, druhým jim můžete ukázat například své okolí. Funkce má ale v současnosti jedno poměrně zásadní omezení, které Apple s příchodem iOS 27.2 odstraní. Dual Capture totiž nyní funguje pouze při klasických FaceTime hovorech mezi dvěma lidmi. iOS 27.2 však přidává podporu skupinových FaceTime hovorů, takže dvojici kamer budete moci používat i ve chvíli, kdy spolu komunikuje více lidí.
Stačí klepnout na přepnutí kamery
Samotné používání zůstává jednoduché. Během FaceTime hovoru stačí klepnout na tlačítko pro přepnutí fotoaparátu a namísto klasického přechodu mezi přední a zadní kamerou lze aktivovat oba pohledy současně. Ostatní účastníci následně uvidí jak vás, tak záběr ze zadního fotoaparátu. Funkce má nicméně své hardwarové omezení. Dual Capture vyžaduje iPhone 17 nebo novější a ostatní účastníci hovoru musí používat iOS 27, iPadOS 27 nebo macOS 27, aby oba obrazové streamy viděli.
iOS 27.2 je v současnosti stále ve fázi beta testování a Apple jej má pro veřejnost vydat během října. Vedle rozšíření Dual Capture přinese také řadu dalších změn, takže půjde o první větší aktualizaci iOS 27 od jeho zářijového vydání. A já věřím, že podobný upgraade bude stát skutečně za to.