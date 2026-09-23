Apple Watch 12 v redakci: Zde je náš unboxing a první dojmy

Nejzajímavější Apple novinkou, která v předešlých dnech vstoupila do prodeje, je sice bezesporu iPhone 18 Pro a 18 Pro Max, i další nové produkty však rozhodně stojí za pozornost. Jedním z nich jsou i Apple Watch 12, které v redakci již také pilně testujeme a myslím si tedy, že není od věci si je společně s vámi jednak rozbalit, a jednak zhodnotit po prvních hodinách a dnech používání. Na recenzi totiž budeme potřebovat ještě docela dost času vzhledem k tomu, že hlavní novinka Series 12 a Ultra 4 ve formě aplikace Připravenost, která by měla informovat o tom, v jaké kondici je zrovna vaše tělo a zda je připravené na výkon, potřebuje k funkčnosti minimálně 7 dní sbírat vaše data (a to i spánková). Pojďme tedy na Apple Watch 12 mrknout alespoň v rychlosti povrchně.
Do pracovny mi na test dorazil konkrétně větší 46mm model v nové tmavě bronzové barevné variantě, který je upřímně řečeno opravdu nádherný. Bronzová je – jak už je u Apple zvykem – v reálu tmavší než tomu je na produktových fotkách a musím říci, že po klavírní černé (tedy lesklém černém hliníku) jde za mě o nejpovedenější hliníkovou verzi Apple Watch, kterou kdy Apple představil. Na zápěstí navíc bude tato barva slušet jak mužům, tak ženám, protože je poměrně univerzální.
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Co se týče designu, ačkoliv se na internetu napsaly spousty článků o tom, že se zvětšilo tělo a zmenšil displej, realita je taková, že když dáte vedle sebe Series 11 a Series 12, rozdíl mezi nimi prakticky neuvidíte. Tedy, všímavější z vás si asi všimnou toho, že Series 12 mají trochu jiný poměr stran těla, jelikož jsou o 1 mm širší (pozor, širší, nikoliv tlustší) a tedy působí více „čtvercově“. Troufám si však říci, že jde o rozdíl opravdu zanedbatelný.
To však platí jen do chvíle, než je zapnete a spustíte na nich aplikaci, která zabarví zobrazovací plochu displeje. Právě to totiž odhalí, že se mezigeneračně rámečky kolem displeje poměrně zásadně rozšířily a přestože to není nic až tak hrozného, upřímně to ani není věc, za kterou bych měl Apple pochválit. Nejnovější generace Apple Watch totiž rázem působí jako několik let starý model, což je docela škoda. Užší rámečky by tedy Series 12 slušely rozhodně víc.
Co však ztrácí Apple Watch 12 na tloušťce rámečků kolem displeje, to nahání vedle líbivé bronzové varianty na rychlosti. Nový čip S11, který dle slov Apple vychází z A20 Pro z iPhone 18 Pro, totiž skutečně posouvá odezvu hodinek na podstatně vyšší úroveň. Tedy ne, že by Series 11 byly vyloženě pomalé, ale když člověk spouštěl náročnější aplikace, zejména třeba mapové podklady a tak podobně, načítání bývalo delší. U Apple Watch Series 12 je ale viditelný posun vpřed, kdy se vám tytéž aplikace načtou viditelně (samozřejmě v závislosti na konkrétní aplikaci) o vteřinu či víc rychleji.
Fotogalerie #2
Jaké jsou tedy první dojmy z Apple Watch 12? Upřímně řečeno vlastně lepší, než jsem čekal. Bronzová barva je opravdu super a svižnost hodinek jakbysmet. Pokud tedy bude dobrá i aplikace Připravenost, bude letošní generace Apple Watch za mě osobně jednou z nejzajímavějších za poslední roky, což je rozhodně pozitivní. Dlouhodobě mám totiž pocit, že Apple na upgradech svých chytrých hodinek dost šetří, což mě jako jejich dlouholetého uživatele docela mrzí.