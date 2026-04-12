O této funkci FaceTime skoro nikdo neví, je přitom naprosto geniální!

Apple již před časem přidal do svého nativního FaceTimu funkci, která řeší docela běžnou situaci. Voláte někomu přes video, ale druhá strana to nevezme. Dřív to skončilo prázdným hovorem a maximálně jste poslali zprávu zvlášť. Teď můžete rovnou nahrát krátké video a nechat ho jako vzkaz.
Postup je přímočarý. Otevřete FaceTime, vyberete kontakt a spustíte videohovor. Pokud ho druhá strana nepřijme, po chvíli se místo klasického ukončení objeví možnost zanechat videozprávu. Klepnete na nahrávání, proběhne krátký odpočet a pak už mluvíte stejně jako při běžném hovoru. Po dokončení si můžete video přehrát a rozhodnout se, jestli ho odešlete, nebo nahrajete znovu.
Co mi na tom přijde praktické, je návaznost na běžné používání. Nemusíte přemýšlet, kde co hledat ani přepínat do jiné aplikace. Prostě zavoláte a když to nevyjde, necháte vzkaz na stejném místě. Pro krátké informace typu „ozvi se mi“ nebo „jsem tady“ je to rychlejší než psaní a osobnější než obyčejná hlasovka.
Videozpráva se doručí přímo do zařízení volaného, kde si ji může přehrát a případně na ni reagovat. Pokud se vám výsledek nelíbí, máte možnost točit znovu, takže nejste odkázaní na první pokus. Jen je potřeba počítat s tím, že funkce funguje až od iOS 17, takže na starších zařízeních ji nenajdete.
Jakmile si na to člověk zvykne, začne tuhle možnost používat automaticky. V situacích, kdy by jinak hovor skončil bez výsledku, zůstane po vás aspoň krátká zpráva, která dává kontext a šetří další domlouvání.