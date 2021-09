Příchod WhatsAppu na iPad je zase o krok blíž

Již nějakou dobu vás na stránkách LsA informujeme o tom, že komunikační platforma WhatsApp chystá podporu multi-device. V praxi by to znamenalo, že by uživatelé této platformy již nebyli závislí na jednom telefonu, ale že by nezávisle na aktivitě telefonu s původním telefonním číslem mohli WhatsApp používat také na dalších zařízeních, jako je třeba iPad nebo Mac či jiný počítač. Tento týden se objevily další zprávy, potvrzující tyto plány.

Asi nejspolehlivějším zdrojem informací, týkajících se WhatsAppu, je server WABetaInfo. Právě ten tento týden informoval o tom, že platforma již nyní některým beta testerům nabídla možnost propojit jejich účty s aplikacemi WhatsApp Web, WhatsApp Desktop a WhatsApp Portal. Podle WABetaInfo prý také i nadále probíhá vývoj aplikace WhatsApp pro iPad, stejně jako možnost propojit stávající účet na WhatsAppu s dalším telefonem. Zmíněný server také zveřejnil screenshoty, které dokládají možnost stažení zpráv z WhatsAppu do jiného mobilního telefonu.

Ve chvíli, kdy by uživatel po určité době spustil aplikaci WhatsApp na přístroji se SIM kartou s jiným telefonním číslem, aplikace sama od sebe automaticky stáhne ze serveru veškeré zprávy, a to i bez nutnosti připojení telefonu s primárním telefonním číslem k internetu. V okamžiku, kdy uživatel poprvé propojí se stávajícím účtem na WhatsAppu druhé mobilní zařízení, dojde k automatické synchronizaci historie chatů, přičemž celý proces je samozřejmě chráněn za pomoci koncového šifrování. Právě absence podpory multi-device je jednou z hlavních věcí, které uživatelům vadí na WhatsAppu, a kvůli které dává řada lidí raději přednost konkurenčním aplikacím typu Telegram. Zatím není nicméně vůbec jasné, kdy by tato podpora mohla být u WhatsAppu konečně zavedena.