WhatsApp pro iPad je čím dál blíž

Po letech netrpělivého čekání to vypadá, že by se majitelé iPadů mohli nakonec opravdu dočkat příchodu plnohodnotné iPadOS verze aplikace WhatsApp. Společnost Facebook, pod kterou platforma WhatsApp spadá, v uplynulých několika měsících intenzivně pracovala na vývoji multi-device kompatibility u WhatsAppu. Nakonec to byl sám šéf Facebooku Mark Zuckerberg, kdo naznačil, že aplikace konečně míří také na tablety od Applu – a nejnovější zprávy tomu ještě více napovídají.

Co se informací o budoucích funkcích a vylepšeních WhatsAppu týče, je již dlouhou dobu považován za nejspolehlivější zdroj server WABetaInfo. Právě tento web je nyní zodpovědný také za další potvrzení brzkého příchodu WhatsAppu pro iPad. Podle WABetaInfo tvůrci WhatsAppu intenzivně pracují na zmíněné podpoře pro více zařízení, díky které budou uživatelé již brzy moci ke svému účtu ve službě WhatsApp přidat také svůj iPad. Nemělo by ale zůstat jen u iOS (respektive iPadOS) zařízení. Server WABetaInfo uvedl, že by se podpory multi-device funkcí měly dočkat také tablety s operačním systémem Android. Mluvčí WhatsAppu v rozhovoru pro server TechRadar upřesnil, že chystaná multi-device podpora má uživatelům zajistit, aby nebyli při používání WhatsAppu neustále odkázáni na svůj smartphone.

NEWS: WhatsApp is finally working on multi-device 2.0, and you can use iPad as new linked device ☄️

Android tablets are also planned to support multi-device on WhatsApp for Android!

It's under development and it will be released in a future update. Follow me to discover more 💚 pic.twitter.com/rND4xQfBDj

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 20, 2021