WhatsApp patří aktuálně mezi jednu z nejoblíbenějších platforem, které můžete využít pro komunikaci. Na začátku letošního roku jsme sice byli svědky masivního odlivu uživatelů, a to kvůli novým podmínkám využívání této aplikace, i přesto se ale WhatsApp řadí mezi naprostou špičku. Primárně tuto aplikaci nainstalujete na váš iPhone, kde se pak spáruje s telefonním číslem. Následně můžete využít speciální funkce, díky které si WhatsApp můžete zobrazit také na Macu či v prohlížeči. Tímto ale oficiální možnosti končí. Pokud byste chtěli WhatsApp používat třeba na Apple Watch, tak byste měli vědět, že oficiální aplikace neexistuje. I přesto ale existuje způsob, pomocí kterého můžete WhatsApp na Apple Watch dostat.

Jak nainstalovat WhatsApp na Apple Watch

Pokud se vám možnost získání aplikace WhatsApp na Apple Watch, společně s možností pro otevření chatů a odpovídání líbí, tak stačí, abyste se drželi jednoduchého postupu, který najdete níže. Konkrétně lze WhatsApp na Apple Watch zpřístupnit pomocí speciální aplikace, kterou následně spárujete s aplikací WhatsApp na iPhonu. Kompletní postup je tedy následující:

Prvně je nutné, abyste si na iPhone stáhli aplikaci WatchChat – stačí klepnout na tento odkaz .

– stačí klepnout na . Jakmile aplikaci stáhnete, tak ji klasickým způsobem spusťte.

Následně aplikaci WatchChat spusťte také na vašich Apple Watch. Pokud WatchChat v Apple Watch nemáte, tak na iPhone přejděte do aplikace Watch, sjeďte úplně dolů a u WatchChat klepněte na Instalovat.

Jakmile WatchChat na Apple Watch spustíte, tak na vašem iPhonu otevřete aplikaci WhatsApp.

Zde pak v levém dolním rohu obrazovky klepněte v menu na Nastavení.

Dále pak vyhledejte a klepněte na kolonku WhatsApp Web/počítač.

Na další obrazovce pak klepněte na modré tlačítko Propojit se zařízením a autorizujte se.

a autorizujte se. Poté by se maximálně po minutě měl na vašich Apple Watch objevit QR kód, který iPhonem naskenujte.

Jakmile dojde k naskenování, tak vyčkejte několik desítek sekund, až se zobrazí veškeré konverzace.

Pomocí výše uvedeného způsobu tedy můžete na vaše Apple Watch přidat WhatsApp, a to pomocí aplikace WatchChat. V rámci této aplikace si můžete zobrazit veškeré konverzace, včetně těch skupinových. Kromě toho můžete v jednotlivých konverzacích také odpovídat, a to hned několika různými způsoby. Nechybí možnost pro záznam a přehrávání hlasových nahrávek, sledování videí, zobrazování obrázků a nálepek a mnoho dalšího. Pokud se vám nedaří WatchChat na Apple Watch zprovoznit, tak se ujistěte, že máte na iPhonu i Apple Watch aktivní Bluetooth a Wi-Fi. Splňujete-li tyto požadavky, tak obě zařízení restartujte, poté už by mělo vše fungovat bez problémů. WatchChat funguje v základní verzi bezplatně, pokud byste však tuto aplikaci chtěli využít naplno, tak si ji budete muset zakoupit v podobě jednorázového nákupu za 89 korun. Aplikace sama o sobě funguje skvěle a spolehlivě, samozřejmě ale pro odesílání zpráv musíte mít u sebe iPhone. Samostatní WatchChat nefunguje – a ani nemůže.