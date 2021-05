Alternativy pro WhatsApp: Výběr toho nejlepšího, co je v současnosti k dispozici

Na začátku letošního roku se internetem prohnala zpráva o tom, že WhatsApp přichází s novými podmínkami používání. Zatímco většina z nás nové podmínky bezmyšlenkovitě potvrdí, tak existují i takoví jedinci, kteří si je opravdu pečlivě čtou – a je rozhodně dobře, že tak učinili právě u WhatsAppu. Ukázalo se totiž, že společnost Facebook, která za zmíněnou aplikací stojí, měla po zavedení nových podmínek získat přístup k mnoha uživatelským a citlivým datům, a to pro ještě lepší cílení reklamy. Nakonec se ale naštěstí ukázalo, že minimálně v Evropě má WhatsApp smůlu a svá data nezíská. Už z principu ale možná někteří z vás alternativní bezpečné aplikace pro WhatsApp hledají – níže proto najdete ty nejlepší, které jsou zároveň bezpečné a rozšířené.

iMessage

Jestliže patříte mezi jedince, kteří vlastní byť jen jediné zařízení od Applu, tak vám zajisté komunikační službu iMessage nemusím důkladně představovat. Tuto službu je možné využít mezi všemi uživateli jablečných zařízení, zprávy si mezi sebou samozřejmě posíláte zcela zdarma. Pro ty méně znalé je iMessage ukrytá přímo v nativní aplikaci Zprávy a k aktivaci této služby dojde automaticky v případě, že se spojí dva uživatelé jablečných produktů. iMessage využívá koncové šifrování, avšak pouze v případě, pokud nemáte aktivní Zprávy na iCloudu. Apple o vás samozřejmě určitá uživatelská data sbírá, rozhodně ale nedochází k jejich zneužívání a přeprodávání – kdyby ano, byl by toho plný internet.

+ Využívá koncové šifrování

Využívá koncové šifrování – Sbírá uživatelská data (ale nezneužívá je)

Sbírá uživatelská data (ale nezneužívá je) – Nešifruje některé typy dat

Nešifruje některé typy dat – Nevyužívá koncové šifrování při zálohování na iCloud

Signal

Jakmile se před několika měsíci po celém internetu prohnala zpráva o nových podmínkách využívání WhatsAppu, tak se většina uživatelů zhrozila – a zcela oprávněně. Miliony uživatelů začaly vyhledávat ty nejlepší a bezpečné alternativy. Dá se říct, že při tomto „přelivu“ se uživatelé rozdělili do dvou aplikací – větší část do Telegramu a menší část do Signalu. Zcela upřímně řečeno, pokud jste začali využívat aplikaci Telegram, tak to vypadá, že jste šli z bláta do louže – viz závěr. Signal oproti tomu nabízí šifrovaný chat, audio a video hovory, sdílení obrázků i veškerých dat. Signal pak nabízí také nespočet funkcí, které byste od pokročilé komunikační aplikace mohli očekávat, včetně mizejících zpráv. Zmíněný „kecálek“ také nesbírá žádná data a jedná se o řešení s otevřeným zdrojovým kódem.

+ Šifrované chatování, audio a video hovory, sdílení obrázků a dat

Šifrované chatování, audio a video hovory, sdílení obrázků a dat + Nabízí funkci mizejících zpráv

Nabízí funkci mizejících zpráv + Využívá vlastní šifrovací protokol

Využívá vlastní šifrovací protokol + Open-source řešení

Open-source řešení + Nesbírá žádná data ani metadata

Nesbírá žádná data ani metadata – K registraci potřebujete telefonní číslo

Viber

V seznamu našich bezpečných komunikátorů nesmí za žádných okolností chybět ani Viber. Tato aplikace, která je na trhu k dispozici už pěknou řádku let, nabízí samozřejmě koncové šifrování, které je ve výchozím nastavení aktivované. Veškeré zprávy, které skrze Viber odešlete, nejsou žádným způsobem uchovávány na serverech této aplikace – okamžitě se mažou. Stejně jako v případě Signalu nechybí ani Viberu funkce mizejících zpráv a ostatní klasické funkce, které nabízí i jiné chatovací aplikace, jsou samozřejmostí. Vytvořit si můžete i skryté konverzace, které lze uzamknout kódovým zámkem. Viber každopádně není open-source řešením, což by někoho mohlo znepokojovat. Kromě toho však Viber žádné velké negativní vlastnosti nemá.

+ Defaultní šifrování na obou stranách komunikace pro soukromé hovory a chaty

Defaultní šifrování na obou stranách komunikace pro soukromé hovory a chaty + Doručené zprávy nejsou ukládány a záloha na Cloudu je vypnutá

Doručené zprávy nejsou ukládány a záloha na Cloudu je vypnutá + Vysoká míra soukromí

Vysoká míra soukromí + Žádná data uživatelů nejsou sdílena s Facebookem

Žádná data uživatelů nejsou sdílena s Facebookem – Nelze sdílet větší soubory

Nelze sdílet větší soubory – Není open-source

Threema

Ze seznamu našeho výběru bezpečných chatovacích aplikací je Threema jakožto jediná placená – vyjde vás na 79 Kč, což rozhodně není velká investice. Za cenu jedné kávy tedy získáte chatovací aplikaci, která patří mezi jednu z nejbezpečnějších. Kromě šifrovaného chatování ji lze využít také k šifrovaným hovorům a video-hovorům. Rozhodně se navíc nemusíte bát, že byste byli nějakým způsobem omezeni o funkce, které v dnešní době nabízí kdejaká komunikační aplikace. Většina úkonů se při využití Threemy odehrává přímo na vašem zařízení a co se týče zpráv, tak ty se ihned po doručení ze serverů aplikace mažou. Koncovým šifrováním jsou přesně chráněné zprávy, hovory, video-hovory, skupinové konverzace, soubory a dokonce i metadata o zprávách. Třešničkou na dortu je fakt, že má Threema velkou uživatelskou základnu, a to i přesto, že je placená.

+ Šifruje naprosto vše – zprávy, hovory, video-hovory, skupinové konverzace i metadata o zprávách

Šifruje naprosto vše – zprávy, hovory, video-hovory, skupinové konverzace i metadata o zprávách + Nabízí veškeré funkce z ostatních chatovacích aplikací

Nabízí veškeré funkce z ostatních chatovacích aplikací + Vaše data chrání před hackery a různými organizacemi

Vaše data chrání před hackery a různými organizacemi – Uživatelská základna je velká, ne ale tolik jako v případě bezplatných alternativ

Uživatelská základna je velká, ne ale tolik jako v případě bezplatných alternativ – Je placená

Wire

Poslední aplikací, na kterou se v rámci tohoto článku podíváme, je Wire. Někteří z vás si nyní dost možná říkají, že o aplikaci Wire nikdy neslyšeli – a rozhodně se není čemu divit. Wire nabízí bezesporu nejmenší uživatelskou základnu ze všech vyjmenovaných aplikací, to z ní ale rozhodně nedělá špatný komunikátor. Wire splňuje všechny požadavky pro bezpečnou chatovací aplikaci, nabízí koncové šifrování a je v souladu se všemi zákony EU o ochraně osobních údajů. Jedná se aplikaci s otevřeným kódem a využívat ji můžete také přímo v prohlížeči. Uživatelská data aplikace Wire sice sbírá, žádným způsobem je ale nesdílí, nezneužívá ani nepřeprodává. Všechna sesbíraná data jsou šifrovaná, takže spát můžete klidně.

+ Open-source řešení

Open-source řešení + Je v souladu se všemi zákony EU

Je v souladu se všemi zákony EU + Můžete jej využít v mnoha webových rpohlížečích

Můžete jej využít v mnoha webových rpohlížečích – Sbírá data o uživatelích (nezneužívá je)

Závěr

Výše jste se tedy mohli dozvědět více o 5 bezpečných chatovacích aplikacích, které si aktuálně můžete stáhnout do vašeho iPhonu. Rozhodně nepopíráme, že by jich v App Storu nebylo k dispozici více, stojíme si však za tím, že ať už si vyberete jakoukoliv z výše uvedených aplikací, tak se můžete cítit bezpečně a mít klidné spaní. Do seznamu jsme záměrně nepřidali populární Telegram, jelikož ve výchozím nastavení není aktivní koncové šifrování, prolomen byl také jeho protokol šifrování zpráv, jenž vznikl přímo vývojáři Telegramu, a kromě toho Telegram neposkytuje žádné zprávy o své transparentnosti. Co se pak týče Messengeru či třeba Instagramu, tak v tomto případě o bezpečnosti nemůžeme mluvit vůbec – chybí koncové šifrování (v Messengeru vypnuté a skryté), navíc tyto aplikace spadají stejně jako WhatsApp pod Facebook, což mluví samo o sobě.