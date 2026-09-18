WhatsApp dostal na iPhone šikovnou novinku, která vám ušetří zbytečné klikání

Pokud patříte mezi uživatele komunikátoru WhatsApp, následující řádky vás dost možná potěší. WhatsApp totiž začíná mezi uživatele iPhone rozšiřovat drobnou, ale podle mě poměrně praktickou novinku, která vám zásadním způsobem usnadní vyhledávání konkrétních zpráv ve starších konverzacích. Nově půjde vyhledávání spustit přímo z chatu jediným klepnutím.
WhatsApp nový způsob vyhledávání testoval už několik týdnů, nyní jej ale začíná zpřístupňovat běžným uživatelům. Nové tlačítko se objeví v horní části obrazovky ve chvíli, kdy začnete konverzací rolovat směrem ke starším zprávám. Pěkným detailem je pak to, že jakmile se vrátíte úplně dolů k nejnovějším zprávám, tlačítko opět zmizí. WhatsApp jej tedy nezobrazuje neustále a zbytečně jím nezabírá místo v rozhraní.
Stačí klepnout a začít hledat
Po klepnutí na nové tlačítko se okamžitě aktivuje klasické vyhledávání a můžete zadat slovo nebo frázi, kterou chcete v dané konverzaci najít. Samotná funkce vyhledávání se tedy nijak zásadně nemění. WhatsApp pouze odstranil několik kroků, které bylo dosud nutné absolvovat, než se k ní člověk vůbec dostal. Novinka navíc není omezena jen na klasické konverzace mezi dvěma lidmi. Stejným způsobem funguje také ve skupinových chatech a kanálech, takže například při hledání starší zprávy v několikaleté skupinové konverzaci už nebude potřeba nejprve otevírat její informace.
Nové vyhledávání se objevuje konkrétně ve WhatsApp pro iOS ve verzi 26.36.74, nicméně jak se zdá, ani její instalace však ještě nezaručuje, že jej okamžitě uvidíte. WhatsApp totiž funkci zpřístupňuje postupně a podle WABetaInfo se má k dalším uživatelům dostávat během následujících týdnů. Osobně nicméně doufám, že bude rozšiřování rychlejší, protože se jedná o věc, která je rozhodně užitečná.